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В администрации Байдена рассказали, что нужно для одобрения помощи Украине

15 апреля 2024 06:27
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В администрации Байдена рассказали, получит ли Украина помощь от США
Администрация президента США Джо Байдена. Фото иллюстративное: Getty images
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

У Палаты представителей Конгресса США достаточно голосов, чтобы принять законопроект о дополнительной помощи Украине. Документ нужно только вынести на голосование.

Об этом в воскресенье, 14 апреля, сказал советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, пишет Axios.

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"Мы с вами знаем, что голоса есть. Мы просто ищем лидерства в офисе спикера: вынести его на обсуждение, проголосовать за него, чтобы не только Израиль мог получить дополнительные ресурсы и защитить себя — в чем он явно нуждается, — но и Украина тоже", — заявил Кирби

По словам представителя Белого дома, миру не нужно напоминать, что Украина остро нуждается в помощи, ведь Россия ежедневно атакует государство акетами и дронами. В то же время последние события на Ближнем Востоке показали, что Иерусалиму тоже нужна поддержка.

Напомним, 14 апреля глава комитета по разведке Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Тернер анонсировал рассмотрение пакета с военной помощью Украине уже на этой неделе.

Также мы писали о гражданах США, которые поделились мнениями, почему пакет поддержки для Украины нужен был еще на вчера.

США
Конгресс
военная помощь
Украина
законопроект
война в Украине

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