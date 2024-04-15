В администрации Байдена рассказали, получит ли Украина помощь от США

Администрация президента США Джо Байдена. Фото иллюстративное: Getty images

У Палаты представителей Конгресса США достаточно голосов, чтобы принять законопроект о дополнительной помощи Украине. Документ нужно только вынести на голосование.

Об этом в воскресенье, 14 апреля, сказал советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, пишет Axios.

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"Мы с вами знаем, что голоса есть. Мы просто ищем лидерства в офисе спикера: вынести его на обсуждение, проголосовать за него, чтобы не только Израиль мог получить дополнительные ресурсы и защитить себя — в чем он явно нуждается, — но и Украина тоже", — заявил Кирби

По словам представителя Белого дома, миру не нужно напоминать, что Украина остро нуждается в помощи, ведь Россия ежедневно атакует государство акетами и дронами. В то же время последние события на Ближнем Востоке показали, что Иерусалиму тоже нужна поддержка.

Напомним, 14 апреля глава комитета по разведке Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Тернер анонсировал рассмотрение пакета с военной помощью Украине уже на этой неделе.

Также мы писали о гражданах США, которые поделились мнениями, почему пакет поддержки для Украины нужен был еще на вчера.