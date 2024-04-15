В адміністрації Байдена розповіли, чи отримає Україна допомогу від США

Адміністрація Президента США Джо Байдена. Фото ілюстративне: Getty images

У Палати представників Конгресу США достатньо голосів, щоб ухвалити законопроєкт про додаткову допомогу Україні. Документ потрібно лише винести на голосування.

Про це у неділю, 14 квітня, сказав радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, пише Axios.

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"Ми з вами знаємо, що голоси є. Ми просто шукаємо лідерства в офісі спікера: винести його на обговорення, проголосувати за нього, щоб не тільки Ізраїль міг отримати додаткові ресурси і захистити себе — чого він явно потребує, — а й Україна також", — заявив Кірбі.

За словами представника Білого дому, світу не потрібно нагадувати, що Україна гостро потребує допомоги, адже Росія щодня атакує державу ракетами та дронами. Водночас, останні події на Близькому Сході показали — Єрусалиму теж потрібна підтримка.

Нагадаємо, 14 квітня голова комітету з розвідки Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Тернер анонсував розгляд пакета з військовою допомогою Україні вже цього тижня.

Також ми писали про громадян США, котрі поділилися думками, чому пакет підтримки для України потрібен був на вчора.