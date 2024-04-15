Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В адміністрації Байдена розповіли, що потрібно для схвалення допомоги Україні arrow

В адміністрації Байдена розповіли, що потрібно для схвалення допомоги Україні

15 квітня 2024 06:27
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
В адміністрації Байдена розповіли, чи отримає Україна допомогу від США
Адміністрація Президента США Джо Байдена. Фото ілюстративне: Getty images
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Палати представників Конгресу США достатньо голосів, щоб ухвалити законопроєкт про додаткову допомогу Україні. Документ потрібно лише винести на голосування.

Про це у неділю, 14 квітня, сказав радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, пише Axios.

Читайте також:

У Білому домі закликають не тягнути з законопроєктом

"Ми з вами знаємо, що голоси є. Ми просто шукаємо лідерства в офісі спікера: винести його на обговорення, проголосувати за нього, щоб не тільки Ізраїль міг отримати додаткові ресурси і захистити себе — чого він явно потребує, — а й Україна також", — заявив Кірбі.

За словами представника Білого дому, світу не потрібно нагадувати, що Україна гостро потребує допомоги, адже Росія щодня атакує державу ракетами та дронами. Водночас, останні події на Близькому Сході показали — Єрусалиму теж потрібна підтримка.

Нагадаємо, 14 квітня голова комітету з розвідки Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Тернер анонсував розгляд пакета з військовою допомогою Україні вже цього тижня. 

Також ми писали про громадян США, котрі поділилися думками, чому пакет підтримки для України потрібен був на вчора.

США
Конгрес
військова допомога
Україна
законопроєкт
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем