В армии РФ ухудшилась дисциплина, — британская разведка
Ситуация с дисциплиной в российской армии заметно ухудшилась после принудительной мобилизации, проведенной в России с октября 2022 года. Самовольный уход с военной службы стало серьезной проблемой для российской армии.
Об этом сообщает британская разведка.
Что говорится в отчете
В качестве карательной меры за самоволку, виновников отсылают воевать в Украину. С января по май 2023 года российские военные суды приняли к рассмотрению 1053 дел о самоволке, что является большим числом по сравнению с количеством таких дел за 2022 год.
Британская разведка отметила, что российские военные стараются укрепить дисциплину в рядах, но проблемы в этом направлении, вероятно, усугубились после принудительного призыва резервистов.
Судебная статистика показывает, что большинство военнослужащих, обвиненных в самоволке, на данный момент получают условные наказания, что подразумевает возможность их отправки на участок спецопераций.
Британское Министерство обороны указывает на то, что попытки России улучшить дисциплину сконцентрированы на предотвращении дезертирства и стимулировании патриотизма, нежели на устранении основных причин недовольства солдат.
Напомним, что в понедельник, 15 мая, российский диктатор Владимир Путин подписал закон об упрощенном предоставлении гражданства иностранцам, которые пойдут на войну в Украину.
В тож е время, Государственная дума РФ приняла поправки к закону, согласно которым можно будет отбирать заграничные паспорта у военнослужащих. Паспорт гражданина должен быть передан властям РФ в течение пяти дней после официального уведомления в случае указанных ситуаций.