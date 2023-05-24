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В армии РФ ухудшилась дисциплина, — британская разведка

24 мая 2023 12:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В армии РФ ухудшилась дисциплина, — британская разведка
Мобилизация в РФ. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Ситуация с дисциплиной в российской армии заметно ухудшилась после принудительной мобилизации, проведенной в России с октября 2022 года. Самовольный уход с военной службы стало серьезной проблемой для российской армии.

Об этом сообщает британская разведка.

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Что говорится в отчете

В качестве карательной меры за самоволку, виновников отсылают воевать в Украину. С января по май 2023 года российские военные суды приняли к рассмотрению 1053 дел о самоволке, что является большим числом по сравнению с количеством таких дел за 2022 год.

Британская разведка отметила, что российские военные стараются укрепить дисциплину в рядах, но проблемы в этом направлении, вероятно, усугубились после принудительного призыва резервистов.

Судебная статистика показывает, что большинство военнослужащих, обвиненных в самоволке, на данный момент получают условные наказания, что подразумевает возможность их отправки на участок спецопераций.

Британское Министерство обороны указывает на то, что попытки России улучшить дисциплину сконцентрированы на предотвращении дезертирства и стимулировании патриотизма, нежели на устранении основных причин недовольства солдат.

Напомним, что в понедельник, 15 мая, российский диктатор Владимир Путин подписал закон об упрощенном предоставлении гражданства иностранцам, которые пойдут на войну в Украину.

В тож е время, Государственная дума РФ приняла поправки к закону, согласно которым можно будет отбирать заграничные паспорта у военнослужащих.  Паспорт гражданина должен быть передан властям РФ в течение пяти дней после официального уведомления в случае указанных ситуаций.

 

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