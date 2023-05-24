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В армії РФ погіршилася дисципліна, — британська розвідка

24 травня 2023 12:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В армії РФ погіршилася дисципліна, — британська розвідка
Мобілізація в РФ. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Ситуація з дисципліною у російській армії помітно погіршилася після примусової мобілізації, проведеної у Росії з жовтня 2022 року. Самовільний відхід з військової служби став серйозною проблемою для російської армії.

Про це повідомляє британська розвідка

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Як каральний захід за самоволку винуватців відсилають воювати в Україну. З січня по травень 2023 року російські військові суди прийняли до розгляду 1053 справи про самоволку, що є великою кількістю порівняно з кількістю таких справ за 2022 рік.

Британська розвідка зазначила, що російські військові намагаються зміцнити дисципліну в лавах, але проблеми в цьому напрямі, ймовірно, посилилися після примусового призову резервістів.

Судова статистика показує, що більшість військовослужбовців, звинувачених у самоволці, на цей час отримують умовні покарання, що передбачає можливість їхнього відправлення на ділянку спецоперацій.

Британське Міністерство оборони вказує на те, що спроби Росії покращити дисципліну сконцентровані на запобіганні дезертирству та стимулюванні патріотизму, ніж на усуненні основних причин невдоволення солдатів.

Нагадаємо, що у понеділок, 15 травня, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про спрощене надання громадянства іноземцям, які підуть на війну до України.

Водночас Державна дума РФ прийняла поправки до закону, згідно з якими можна буде відбирати закордонні паспорти у військовослужбовців. Паспорт громадянина має бути переданий владі РФ протягом п'яти днів після офіційного повідомлення у разі зазначених ситуацій.

 

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