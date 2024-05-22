Бойцы полка Азов показали тренировки штурмовых групп

Боец полка "Азов". Фото: t.me/azov_media

Полк "Азов" показал один день из тренировок штурмовых групп. Все этапы подготовки отрабатываются в сети тренировочных укреплений, имитирующих вражеские траншеи и блиндажи.

Фото опубликовала пресс-служба "Азова" в Telegram в среду, 22 мая.

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Один день из тренировок штурмовых групп "Азова"

Бойцы подчеркнули, что каждый шаг вперед на поле боя — это непредсказуемые сценарии, к которым нужно быть готовым физически и морально.

"Бойцы 1-го батальона 12-й бригады специального назначения "Азов" отрабатывают тактику штурмовых действий", — говорится в сообщении.

Командиры на месте вносят коррективы в тактические действия защитников, а также улучшают взаимодействие между подразделениями.

Напомним, бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения специалистов, умеющих обезвреживать боеприпасы. Саперам обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Также бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии показали кадры штурмов российских оккупантов в Серебрянском лесничестве в Луганской области. В видео украинские защитники рассказали о подготовке к боевым операциям и продвижении под вражеским огнем.