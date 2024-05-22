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В Азові показали один день із тренувань штурмових груп

22 травня 2024 14:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Бійці полку Азов показали тренування штурмових груп
Боєць полку "Азов". Фото: t.me/azov_media
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Полк "Азов" показав один день із тренувань штурмових груп. Усі етапи підготовки відпрацьовуються у мережі тренувальних укріплень, що імітують ворожі траншеї та бліндажі.

Фото опублікувала пресслужба "Азову" у Telegram у середу, 22 травня.

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Один день із тренувань штурмових груп "Азову"

Бійці наголосили, що кожен крок вперед на полі бою — це непередбачувані сценарії, до яких треба бути готовим фізично і морально.  

"Бійці 1-го батальйону 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" відпрацьовують тактику штурмових дій", — йдеться у повідомленні.

Командири на місці вносять корективи у тактичні дії захисників, а також покращують взаємодію між підрозділами.

Нагадаємо, бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи фахівців, які вміють знешкоджувати боєприпаси. Саперам обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Також бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії показали кадри штурмів російських окупантів у Серебрянському лісництві на Луганщині. У відео українські захисники розповіли про підготовку до бойових операцій і просування під ворожим вогнем. 

війна
українці
Україна
військові
полк "Азов"
тренування

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