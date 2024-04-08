Рекрутинг в Азов: военный рассказал о наборе в бригаду

Военный Андрей из бригады "Азов". Фото: Скриншот видео

Благодаря авторитету, который тогдашний полк "Азов" снискал во время обороны и боев за город Мариуполь, желающие вступить в ряды уже нынешней бригады "Азов" есть. Она, как и остальные бригады украинской армии, постоянно нуждается в кадрах, поскольку война выбивает военнослужащих и их нужно кем-то замещать.

Об этом Новиyb.LIVE рассказал Андрей из 12-й бригады Национальной гвардии "Азов".

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"Люди знают, что наше командование заботится о своем личном составе, не посылает на убой, как говорится, поэтому набор у нас есть. Мы постоянно нуждаемся в кадрах, они нам всегда нужны. К сожалению, война выбивает ребят, и нам нужно их замещать", – уточнил военный.



Он не стал комментировать иногда скандальные и неправомерные действия ТЦК по отношению к потенциальным мобилизованным. По его словам, граждане Украины должны знать, что кроме прав у них еще есть конституционные обязанности.

Рассказал Андрей также и о страхе тех, кто боится идти на войну. По его словам, чувствовать страх — вполне нормально для человека. Во время учений в "Азове" бойцы проходят курс БКПП, где они морально готовятся к тяжелым боям.

"Страх на войне есть всегда. Тот, кто его теряет, к сожалению, потом получает ранение и погибает. Люди, которые теряют страх, считают себя бессмертными. Бояться идти на войну — это нормально. Страх нужно преодолевать и контролировать", — отметил военный.

Он также уточнил, что война Украины против России займет десятилетие. И победа Украины зависит от наличия техники и обученности бойцов.

"Как показали бои в Серебрянском лесу, наши воины очень крутые в стрелковых боях. В стрелковке мы их выигрывали очень и очень круто. Но, к сожалению, эта война — она на годы. Мы еще с 2014 года думаем, ну вот еще год, еще год, но уже 10 лет прошло, а война все не заканчивается", — подытожил Андрей.

Напомним, по словам украинского военкора Влады Либеровой, Украина должна готовиться к долгой борьбе и было бы хорошо, если бы общество осознало это раньше.

Ведь война против РФ — это долгая борьба не на неделю и не на полгода. С точки зрения сегодняшнего дня мы должны понимать, что у нас очень сильный враг и другого выхода, кроме стойкой борьбы, у нас нет.