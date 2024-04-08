Рекрутинг в Азов: військовий розповів про набір у бригаду

Військовий Андрій із бригади "Азов". Фото: Скриншот відео

Завдяки авторитету, який тодішній полк "Азов" здобув під час оборони та боїв за місто Маріуполь, охочі вступити до лав вже нинішньої бригади "Азов" є. Вона, як і решта бригад української армії, постійно потребує кадрів, оскільки війна вибиває військовослужбовців і їх потрібно кимсь заміщувати.

Про це Новини.LIVE розповів Андрій із 12-ї бригади Національної гвардії "Азов".

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"Люди знають, що наше командування піклується про свій особовий склад, не посилає на убій, як кажуть, тому набір у нас є. Ми постійно потребуємо кадрів, вони нам завжди потрібні. На жаль, війна вибиває хлопців, і нам потрібно їх заміщувати", — уточнив військовий.



Він не став коментувати інколи скандальні та неправомірні дії ТЦК стосовно потенційних мобілізованих. За його словами, громадяни України повинні знати, що окрім прав, у них ще є конституційні обов'язки.

Розповів Андрій також і про страх тих, хто боїться йти на війну. За його словами, відчувати страх — цілком нормально для людини. Під час навчань у "Азові" бійці проходять курс БКПП, де їх морально готують до важких боїв.

"Страх на війні є завжди. Той, хто його втрачає, на жаль, потім отримує поранення і гине. Люди, які втрачають страх, вважають себе безсмертними. Боятися йти на війну — це нормально. Страх потрібно переборювати та контролювати", — зазначив військовий.

Він також уточнив, що війна України проти Росії триватиме десятиліття. І перемога України залежить від наявності техніки та навченості бійців.

"Але як показали бої у Серебрянському лісі, наші воїни дуже круті у стрілкових боях. У стрілковці ми їх вигравали дуже і дуже круто. Але, на жаль, ця війна — вона на роки. Ми ще з 2014 року думаємо, ну ось ще рік, ще рік, але вже 10 років минуло, а війна все не закінчується", — підсумував Андрій.

Нагадаємо, за словами українського воєнкора Влади Ліберової, Україна має готуватися до довгої боротьби, і було б добре, якби суспільство усвідомило це раніше.

Адже війна проти РФ — це довга боротьба не на тиждень і не на пів року. З погляду сьогоднішнього дня маємо розуміти, що у нас дуже сильний ворог й іншого виходу, окрім стійкої боротьби, у нас немає.

