Рекрутинг в Азов: військовий розповів про набір у бригаду

В "Азові" розповіли про рекрутинг та страх загинути на війні
Завдяки авторитету, який тодішній полк "Азов" здобув під час оборони та боїв за місто Маріуполь, охочі вступити до лав вже нинішньої бригади "Азов" є. Вона, як і решта бригад української армії, постійно потребує кадрів, оскільки війна вибиває військовослужбовців і їх потрібно кимсь заміщувати.
Про це Новини.LIVE розповів Андрій із 12-ї бригади Національної гвардії "Азов".
"Люди знають, що наше командування піклується про свій особовий склад, не посилає на убій, як кажуть, тому набір у нас є. Ми постійно потребуємо кадрів, вони нам завжди потрібні. На жаль, війна вибиває хлопців, і нам потрібно їх заміщувати", — уточнив військовий.
Він не став коментувати інколи скандальні та неправомірні дії ТЦК стосовно потенційних мобілізованих. За його словами, громадяни України повинні знати, що окрім прав, у них ще є конституційні обов'язки.
Розповів Андрій також і про страх тих, хто боїться йти на війну. За його словами, відчувати страх — цілком нормально для людини. Під час навчань у "Азові" бійці проходять курс БКПП, де їх морально готують до важких боїв.
"Страх на війні є завжди. Той, хто його втрачає, на жаль, потім отримує поранення і гине. Люди, які втрачають страх, вважають себе безсмертними. Боятися йти на війну — це нормально. Страх потрібно переборювати та контролювати", — зазначив військовий.
Він також уточнив, що війна України проти Росії триватиме десятиліття. І перемога України залежить від наявності техніки та навченості бійців.
"Але як показали бої у Серебрянському лісі, наші воїни дуже круті у стрілкових боях. У стрілковці ми їх вигравали дуже і дуже круто. Але, на жаль, ця війна — вона на роки. Ми ще з 2014 року думаємо, ну ось ще рік, ще рік, але вже 10 років минуло, а війна все не закінчується", — підсумував Андрій.
Нагадаємо, за словами українського воєнкора Влади Ліберової, Україна має готуватися до довгої боротьби, і було б добре, якби суспільство усвідомило це раніше.
Адже війна проти РФ — це довга боротьба не на тиждень і не на пів року. З погляду сьогоднішнього дня маємо розуміти, що у нас дуже сильний ворог й іншого виходу, окрім стійкої боротьби, у нас немає.
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