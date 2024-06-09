Поражение российского корабля в Азовском море 9 июня

Российский корабль. Фото: росСМИ

Согласно сообщениям местных СМИ, 8 июня около 16:00 на рейде в районе между Бердянском и Приморском было замечено несколько судов. Отмечается, что в полночь украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал российский корабль у порта Ейск.

Об этом сообщают в Сети.

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Поражение российского корабля

После атаки на спутниковых снимках видны два нефтяных пятна, что свидетельствует о возможных повреждениях корабля.

Информация о том, что Черноморский флот опрокинул ряд кораблей из Новороссийска в Азовское море, также заслуживает внимания.

Вероятно, командование флота предполагало, что в Азовском море их будет труднее поразить морскими дронами, но этот инцидент демонстрирует обратное.

Эти события подчеркивают напряженную ситуацию в регионе и продолжают активные боевые действия на море.

Напомним, ситуация в Крыму для оккупантов стремительно ухудшается из-за недавних ударов по паромной переправе, которая обеспечивала значительную часть военной логистики России. После попадания захватчикам пришлось ехать к себе домой через Чонгар.

Кроме того, мы также писали, чтобы уберечь свои подводные ракетоносители, россияне держат их в полупогруженном состоянии в Новороссийске. Это нетипичная практика для нахождения кораблей в порту.

Добавим, в результате морской атаки Главного управления разведки Минобороны Украины, 6 июня, в Черноморском районе временно оккупированного Крыма было уничтожено судно захватчиков.