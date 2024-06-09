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В Азовському морі уражений російський корабель, — ЗМІ

9 червня 2024 16:17
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Ураження російського корабля в Азовському морі 9 червня
Російський корабель. Фото: росЗМІ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Відповідно до повідомлень місцевих ЗМІ, 8 червня близько 16:00 на рейді в районі між Бердянськом і Приморськом було помічено кілька суден. Зазначається, що опівночі український безпілотний літальний апарат (БПЛА) атакував російський корабель біля порту Єйськ.

Про це повідомляють у Мережі.

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Після атаки на супутникових знімках видно дві нафтові плями, що свідчить про можливі пошкодження корабля.

Інформація про те, що Чорноморський флот перекинув низку кораблів з Новоросійська в Азовське море, також заслуговує на увагу.

Ймовірно, командування флоту передбачало, що в Азовському морі їх буде важче уразити морськими дронами, але цей інцидент демонструє протилежне. 

Ці події підкреслюють напружену ситуацію в регіоні та продовження активних бойових дій на морі.

Нагадаємо, ситуація в Криму для окупантів стрімко погіршується через нещодавні удари по поромній переправі, яка забезпечувала значну частину військової логістики Росії. Після влучання загарбникам довелося їхати до себе додому через Чонгар.

Окрім цього, ми також писали, щоб вберегти свої підводні ракетоносії, росіяни тримають їх у напівзануреному стані у Новоросійську. Це є нетиповою практикою для перебування кораблів у порту.

Додамо, унаслідок морської атаки Головного управління розвідки Міноборони України, 6 червня, в Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму було знищено судно загарбників. 

війна в Україні
корабель
Азовське море
окупанти

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