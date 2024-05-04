В Белгороде упала авиабомба, которую россияне хотели направить на Харьков

Последствия падения КАБа. Фото: росСМИ

Российские военные в субботу, 4 мая, упустили авиационную бомбу на частный дом в Белгороде. Оккупанты планировали сбросить ее на Харьков.

Об этом сообщают российские СМИ.

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По данным местных Telegram-каналов, над Белгородом вздымается столб дыма.

Дым в небе после взрыва. Фото: росСМИ

Известно, что около 14:40 в городе раздался громкий взрыв. В настоящее время власти города не предоставили никакой официальной информации.

По данным СМИ, одна из летевших на Харьковскую область авиационных бомб упала в Белгороде. После взрыва произошло возгорание крыши частного дома на улице Раздобаркина.

Последствия падения КАБа. Фото: росСМИ

Последствия падения КАБа. Фото: росСМИ

Пожар после удара. Фото: росСМИ

По предварительной информации, в результате падения авиабомбы есть раненые, без погибших.

Напомним, днем в Харькове раздался взрыв во время воздушной тревоги. Мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне атаковали город авиационными бомбами.

Кроме того, ночью россияне нанесли массированный удар беспилотникам по Харькову. Самый большой пожар возник в складских помещениях с общей площадью около трех тысяч квадратных метров.