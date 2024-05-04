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В Белгороде упала авиабомба, которую россияне хотели направить на Харьков

4 мая 2024 15:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Белгороде упала авиабомба, которую россияне хотели направить на Харьков
Последствия падения КАБа. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские военные в субботу, 4 мая, упустили авиационную бомбу на частный дом в Белгороде. Оккупанты планировали сбросить ее на Харьков.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Авиабомба упала на дом в Белгороде 4 мая

По данным местных Telegram-каналов, над Белгородом вздымается столб дыма.

взрыв в Белгороде 4 мая
Дым в небе после взрыва. Фото: росСМИ

Известно, что около 14:40 в городе раздался громкий взрыв. В настоящее время власти города не предоставили никакой официальной информации.

По данным СМИ, одна из летевших на Харьковскую область авиационных бомб упала в Белгороде. После взрыва произошло возгорание крыши частного дома на улице Раздобаркина.

взрыв в Белгороде 4 мая
Последствия падения КАБа. Фото: росСМИ
удар авиабомбой по Белгороду 4 мая
Последствия падения КАБа. Фото: росСМИ
авиабомба в Белгороде 4 мая
Пожар после удара. Фото: росСМИ

По предварительной информации, в результате падения авиабомбы есть раненые, без погибших.

Напомним, днем в Харькове раздался взрыв во время воздушной тревоги. Мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне атаковали город авиационными бомбами.

Кроме того, ночью россияне нанесли массированный удар беспилотникам по Харькову. Самый большой пожар возник в складских помещениях с общей площадью около трех тысяч квадратных метров.

россияне
оккупанты
война в Украине
Бєлгород
авиабомба

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