В Бєлгороді впала авіабомба, яку росіяни хотіли направити на Харків

Наслідки падіння КАБу. Фото: росЗМІ

Російські військові в суботу, 4 травня, впустили авіаційну бомбу на приватний будинок в Бєлгороді. Окупанти планували скинути її на Харків.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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За даними місцевих Telegram-каналів, над Бєлгородом здіймається стовп диму.

Дим в небі після вибуху. Фото: росЗМІ

Відомо, що близько 14:40 у місті пролунав гучний вибух. Наразі влада міста не надала жодної офіційної інформації.

За даними ЗМІ, одна з авіаційних бомб, яка летіла на Харківську область — впала у Бєлгороді. Після вибуху сталося займання даху приватного будинку на вулиці Раздобаркіна.

Наслідки падіння КАБу. Фото: росЗМІ

Наслідки падіння КАБу. Фото: росЗМІ

Пожежа після удару. Фото: росЗМІ

За попередньою інформацією, внаслідок падіння авіабомби є поранені, без загиблих.

Нагадаємо, вдень у Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги. Мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакували місто авіаційними бомбами.

Крім того, вночі росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Харкову. Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько трьох тисяч квадратних метрів.