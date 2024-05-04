В Бєлгороді впала авіабомба, яку росіяни хотіли направити на Харків
Російські військові в суботу, 4 травня, впустили авіаційну бомбу на приватний будинок в Бєлгороді. Окупанти планували скинути її на Харків.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Авіабомба впала на будинок в Бєлгороді 4 травня
За даними місцевих Telegram-каналів, над Бєлгородом здіймається стовп диму.
Відомо, що близько 14:40 у місті пролунав гучний вибух. Наразі влада міста не надала жодної офіційної інформації.
За даними ЗМІ, одна з авіаційних бомб, яка летіла на Харківську область — впала у Бєлгороді. Після вибуху сталося займання даху приватного будинку на вулиці Раздобаркіна.
За попередньою інформацією, внаслідок падіння авіабомби є поранені, без загиблих.
Нагадаємо, вдень у Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги. Мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакували місто авіаційними бомбами.
Крім того, вночі росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Харкову. Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько трьох тисяч квадратних метрів.
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