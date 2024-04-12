В сторону Сумщины летят управляемые ракеты
Российские захватчики запустили управляемые авиационные бомбы. Они летят в сторону Сумской области, объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Управляемые бомбы в сторону Сумщины
"Пуски управляемых авиационных бомб в Сумской области!" — говорится в сообщении Воздушных сил.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Донецкой областях. Военные также не исключают угрозы новых ракетных ударов. Мирных жителей призывают находиться в укрытиях.
Ранее мы сообщали, что в Харькове и области объявили воздушную тревогу из-за активности тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении. Впоследствии стало известно, что РФ выпустила по региону КАБы.
К слову, 11 апреля враг обстрелял населенные пункты Липцы и Малая Даниловка Харьковского района. В результате атаки возник пожар на территории аптеки и магазина.
Позже стало известно, что в Липцах погибла несовершеннолетняя девушка.
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