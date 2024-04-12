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В бік Сумщини летять керовані ракети

12 квітня 2024 14:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В бік Сумщини летять керовані ракети
Ракета в небі. Ілюстративне фото: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники запустили керовані авіаційні бомби. Вони летять у бік Сумської області, оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Повідомлення про пуски КАБів у бік Сумщини. Фото: скриншот

Керовані бомби у бік Сумщини

"Пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині!" — говориться у повідомленні Повітряних сил.

Наразі повітряна тривога оголошена в Сумській, Харківській і Донецькій областях. Військові також не виключають загрози нових ракетних ударів. Мирних мешканців закликають перебувати в укриттях.

бомби на Сумщині
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Харкові та області оголосили повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Згодом стало відомо, що РФ випустила по регіону КАБи. 

До слова, 11 квітня ворог обстріляв населені пункти Липці та Мала Данилівка Харківського району. Внаслідок атаки виникла пожежа на території аптеки та магазину.

Згодом стало відомо, що у Липцях загинула неповнолітня дівчина.

війна
Україна
Сумська область
обстріли
ракетний удар

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