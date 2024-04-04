В Белом Доме внезапно заговорили о ядерном ударе России по США — при чем тут Украина
В Белом доме заявили, что Россия может нанести превентивный ядерный удар по США. По мнению чиновников, это может произойти, если Украине будет оказана слишком большая военная помощь.
Слова политиков наводит военно-аналитический обозреватель издания Insider Колби Бадвар в Twiiter.
Действительно ли Россия нанесет ядерный удар по США
Медийщик ссылается на слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы Комитета по иностранным делам Палаты представителей Сената США Майкла МакКола.
"Салливан слишком осторожен, потому что очень робок. И он купился на эту идею, что если мы дадим Украине слишком много, то Россия применит против нас тактическое ядерное оружие ", — сказал Маккол.
Чиновник объяснил, что, согласно разведданным, с которыми ознакомился Маккол, россияне не собираются этого делать, ведь это фактически путь к новому глобальному конфликту.
В то же время, сам Бадвар сказал, что госсекретарь США Энтони Блинкен выступал за дополнительную военную помощь Украине. Таким образом, политик поддержал Польшу, предоставив ей истребители МиГ-29 в начале войны.
"Блинкен возлагает ответственность за слабость администрации Байдена на Салливана", — отметил медийщик.
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение о недопустимости угроз со стороны стран, имеющих ядерный арсенал.
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