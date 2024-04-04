В Белом Доме внезапно заговорили о ядерном ударе России по США — при чем тут Украина

Пуск российской ядерной ракеты "Сармат". Фото: росСМИ

В Белом доме заявили, что Россия может нанести превентивный ядерный удар по США. По мнению чиновников, это может произойти, если Украине будет оказана слишком большая военная помощь.

Слова политиков наводит военно-аналитический обозреватель издания Insider Колби Бадвар в Twiiter.

Читайте также:

Действительно ли Россия нанесет ядерный удар по США

Медийщик ссылается на слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы Комитета по иностранным делам Палаты представителей Сената США Майкла МакКола.

"Салливан слишком осторожен, потому что очень робок. И он купился на эту идею, что если мы дадим Украине слишком много, то Россия применит против нас тактическое ядерное оружие ", — сказал Маккол.

Чиновник объяснил, что, согласно разведданным, с которыми ознакомился Маккол, россияне не собираются этого делать, ведь это фактически путь к новому глобальному конфликту.

Источник: Twiiter Колби Бадвара

В то же время, сам Бадвар сказал, что госсекретарь США Энтони Блинкен выступал за дополнительную военную помощь Украине. Таким образом, политик поддержал Польшу, предоставив ей истребители МиГ-29 в начале войны.

"Блинкен возлагает ответственность за слабость администрации Байдена на Салливана", — отметил медийщик.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение о недопустимости угроз со стороны стран, имеющих ядерный арсенал.

Также мы писали, что в Белом доме отреагировали на угрозы российского президента Владимира Путина использовать ядерное оружие.