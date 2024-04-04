В Білому Домі раптово заговорили про ядерний удар Росії по США — до чого тут Україна
В Білому домі заявили, що Росія може завдати превентивного ядерного удару по США. На думку посадовців, це може статись, якщо Україні буде надано занадто велику військову допомогу.
Слова політиків наводить військово-аналітичний оглядач видання Insider Колбі Бадвар у Twiiter.
Чи дійсно Росія завдасть ядерного удару по США
Медійник посилається на слова радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана та голови Комітету у закордонних справах Палати представників Сенату США Майкла Маккола.
"Салліван занадто обережний, бо дуже боязкий. І він купився на цю ідею, що якщо ми дамо Україні занадто багато, то Росія застосує проти нас тактичну ядерну зброю", — сказав МакКол.
Посадовець пояснив, що, згідно з розвідданими, з якими ознайомився МакКол, росіяни не збираються цього робити, адже це фактично шлях до нового глобального конфлікту.
Водночас сам Бадвар сказав, що держсекретар США Ентоні Блінкен виступав за додаткову військову допомогу Україні. Таким чином, політик підтримав Польщу, надавши їй винищувачі МіГ-29 на початку війни.
"Блінкен покладає відповідальність за слабкість адміністрації Байдена на Саллівана", — зазначив медійник.
Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон висловив думку про неприпустимість загроз з боку країн, які мають ядерний арсенал.
Також ми писали про те, що у Білому домі відреагували на погрози російського президента Володимира Путіна використати ядерну зброю.
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