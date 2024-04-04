Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Білому Домі раптово заговорили про ядерний удар Росії по США — до чого тут Україна arrow

В Білому Домі раптово заговорили про ядерний удар Росії по США — до чого тут Україна

4 квітня 2024 21:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Білому Домі раптово заговорили про ядерний удар Росії по США — до чого тут Україна
Пуск російської ядерної ракети "Сармат". Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Білому домі заявили, що Росія може завдати превентивного ядерного удару по США. На думку посадовців, це може статись, якщо Україні буде надано занадто велику військову допомогу. 

Слова політиків наводить військово-аналітичний оглядач видання Insider Колбі Бадвар у Twiiter.

Читайте також:

Чи дійсно Росія завдасть ядерного удару по США

Медійник посилається на слова радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана та голови Комітету у закордонних справах Палати представників Сенату США Майкла Маккола.

"Салліван занадто обережний, бо дуже боязкий. І він купився на цю ідею, що якщо ми дамо Україні занадто багато, то Росія застосує проти нас тактичну ядерну зброю", — сказав МакКол.

Посадовець пояснив, що, згідно з розвідданими, з якими ознайомився МакКол, росіяни не збираються цього робити, адже це фактично шлях до нового глобального конфлікту.

В Білому Домі раптово заговорили про ядерний удар Росії по США — до чого тут Україна
Джерело: Twiiter Колбі Бадвара

Водночас сам Бадвар сказав, що держсекретар США Ентоні Блінкен виступав за додаткову військову допомогу Україні. Таким чином, політик підтримав Польщу, надавши їй винищувачі МіГ-29 на початку війни.

"Блінкен покладає відповідальність за слабкість адміністрації Байдена на Саллівана", — зазначив медійник.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон висловив думку про неприпустимість загроз з боку країн, які мають ядерний арсенал.

Також ми писали про те, що у Білому домі відреагували на погрози російського президента Володимира Путіна використати ядерну зброю.

США
військова допомога
Україна
ядерна зброя
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК