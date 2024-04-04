В Білому Домі раптово заговорили про ядерний удар Росії по США — до чого тут Україна

Пуск російської ядерної ракети "Сармат". Фото: росЗМІ

В Білому домі заявили, що Росія може завдати превентивного ядерного удару по США. На думку посадовців, це може статись, якщо Україні буде надано занадто велику військову допомогу.

Слова політиків наводить військово-аналітичний оглядач видання Insider Колбі Бадвар у Twiiter.

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Медійник посилається на слова радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана та голови Комітету у закордонних справах Палати представників Сенату США Майкла Маккола.

"Салліван занадто обережний, бо дуже боязкий. І він купився на цю ідею, що якщо ми дамо Україні занадто багато, то Росія застосує проти нас тактичну ядерну зброю", — сказав МакКол.

Посадовець пояснив, що, згідно з розвідданими, з якими ознайомився МакКол, росіяни не збираються цього робити, адже це фактично шлях до нового глобального конфлікту.

Джерело: Twiiter Колбі Бадвара

Водночас сам Бадвар сказав, що держсекретар США Ентоні Блінкен виступав за додаткову військову допомогу Україні. Таким чином, політик підтримав Польщу, надавши їй винищувачі МіГ-29 на початку війни.

"Блінкен покладає відповідальність за слабкість адміністрації Байдена на Саллівана", — зазначив медійник.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон висловив думку про неприпустимість загроз з боку країн, які мають ядерний арсенал.

Також ми писали про те, що у Білому домі відреагували на погрози російського президента Володимира Путіна використати ядерну зброю.