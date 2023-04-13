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В Черниговской области у границы с РФ нашли два тайника с российским оружием

13 апреля 2023 15:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Черниговской области у границы с РФ нашли два тайника с российским оружием
Сотрудники СБУ в одном из российских схронов. Фото: пресс-служба СБУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Служба безопасности Украины обнаружила на севере Черниговской области два схрона с российским оружием. Оккупанты покинули ее еще в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Схроны в Черниговской области

В северных, приграничных районах Черниговской области были найдены две локации, где хранилось российское оружие.

Россияне спрятали эти боеприпасы еще в 2022 году, убегая из Черниговской области.

В одном из схронов, располагавшемся в заброшенном здании, были обнаружены:

  • 21 артиллерийский снаряд калибра 30 мм;
  • боевые гранаты;
  • 800 патронов к стрелковому оружию.
Схрон с русским оружием
Схрон с российским оружием на Черниговщине
Фото: СБУ

Куда отправят находку

Другой схрон был оборудован в нежилом помещении рядом с зернохранилищем.

Там обнаружили:

  • два выстрела в реактивные противотанковые гранатометы и пороховый заряд к ним;
  • патроны калибра 7,62 мм.

Все найденное СБУ передаст на нужды Вооруженных сил Украины.

Схрон с русским оружием
Один из российских схронов в Черниговской области
Фото: СБУ

Напомним, что в Харьковской области осенью обнаружили запасной командный пункт оккупантов с арсеналом боеприпасов и техники.

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