В Черниговской области у границы с РФ нашли два тайника с российским оружием
Служба безопасности Украины обнаружила на севере Черниговской области два схрона с российским оружием. Оккупанты покинули ее еще в прошлом году.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Схроны в Черниговской области
В северных, приграничных районах Черниговской области были найдены две локации, где хранилось российское оружие.
Россияне спрятали эти боеприпасы еще в 2022 году, убегая из Черниговской области.
В одном из схронов, располагавшемся в заброшенном здании, были обнаружены:
- 21 артиллерийский снаряд калибра 30 мм;
- боевые гранаты;
- 800 патронов к стрелковому оружию.
Куда отправят находку
Другой схрон был оборудован в нежилом помещении рядом с зернохранилищем.
Там обнаружили:
- два выстрела в реактивные противотанковые гранатометы и пороховый заряд к ним;
- патроны калибра 7,62 мм.
Все найденное СБУ передаст на нужды Вооруженных сил Украины.
Напомним, что в Харьковской области осенью обнаружили запасной командный пункт оккупантов с арсеналом боеприпасов и техники.