В Черниговской области у границы с РФ нашли два тайника с российским оружием

Сотрудники СБУ в одном из российских схронов. Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила на севере Черниговской области два схрона с российским оружием. Оккупанты покинули ее еще в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Схроны в Черниговской области

В северных, приграничных районах Черниговской области были найдены две локации, где хранилось российское оружие.

Россияне спрятали эти боеприпасы еще в 2022 году, убегая из Черниговской области.

В одном из схронов, располагавшемся в заброшенном здании, были обнаружены:

21 артиллерийский снаряд калибра 30 мм;

боевые гранаты;

800 патронов к стрелковому оружию.

Схрон с российским оружием на Черниговщине

Фото: СБУ

Куда отправят находку

Другой схрон был оборудован в нежилом помещении рядом с зернохранилищем.

Там обнаружили:

два выстрела в реактивные противотанковые гранатометы и пороховый заряд к ним;

патроны калибра 7,62 мм.

Все найденное СБУ передаст на нужды Вооруженных сил Украины.

Один из российских схронов в Черниговской области

Фото: СБУ

Напомним, что в Харьковской области осенью обнаружили запасной командный пункт оккупантов с арсеналом боеприпасов и техники.