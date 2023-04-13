В Чернігівській області біля кордону з РФ знайшли два схрони із російською зброєю

Співробітники СБУ у одному із російських схронів. Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України виявила на півночі Чернігівської області два схрони із російською зброєю. Окупанти залишили її ще минулого року.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Схрони на Чернігівщині

У північних, прикордонних районах Чернігівської області були знайдені дві локації, де зберігалася російська зброя.

Росіяни заховали ці боєприпаси ще 2022 року, тікаючи з Чернігівської області.

У одному із схронів, що розташовувався у покинутій будівлі, були виявлені:

21 артилерійський снаряд калібру 30 мм;

бойові гранати;

800 набоїв до стрілецької зброї.

Схрон із російською зброєю на Чернігівщині

Фото: СБУ

Куди відправлять знахідку

Інший схрон був обладнаний у нежитловому приміщенні поруч із зерносховищем.

Там виявили:

два постріли до реактивних протитанкових гранатометів та пороховий заряд до них;

набої калібру 7,62 мм.

Усе знайдене СБУ передасть на потреби Збройних сил України.

Один із російських схронів на Чернігівщині

Фото: СБУ

Нагадаємо, що в Харківській області восени виявили запасний командний пункт окупантів з арсеналом боєприпасів й техніки.