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В Чернігівській області біля кордону з РФ знайшли два схрони із російською зброєю

13 квітня 2023 15:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Чернігівській області біля кордону з РФ знайшли два схрони із російською зброєю
Співробітники СБУ у одному із російських схронів. Фото: пресслужба СБУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Служба безпеки України виявила на півночі Чернігівської області два схрони із російською зброєю. Окупанти залишили її ще минулого року.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Схрони на Чернігівщині

У північних, прикордонних районах Чернігівської області були знайдені дві локації, де зберігалася російська зброя.

Росіяни заховали ці боєприпаси ще 2022 року, тікаючи з Чернігівської області.

У одному із схронів, що розташовувався у покинутій будівлі, були виявлені:

  • 21 артилерійський снаряд калібру 30 мм;
  • бойові гранати;
  • 800 набоїв до стрілецької зброї.
Схрон із російською зброєю
Схрон із російською зброєю на Чернігівщині
Фото: СБУ

Куди відправлять знахідку

Інший схрон був обладнаний у нежитловому приміщенні поруч із зерносховищем.

Там виявили:

  • два постріли до реактивних протитанкових гранатометів та пороховий заряд до них;
  • набої калібру 7,62 мм.

Усе знайдене СБУ передасть на потреби Збройних сил України.

Схрон із російською зброєю
Один із російських схронів на Чернігівщині
Фото: СБУ

Нагадаємо, що в Харківській області восени виявили запасний командний пункт окупантів з арсеналом боєприпасів й техніки.

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