В Чернігівській області біля кордону з РФ знайшли два схрони із російською зброєю
Служба безпеки України виявила на півночі Чернігівської області два схрони із російською зброєю. Окупанти залишили її ще минулого року.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Схрони на Чернігівщині
У північних, прикордонних районах Чернігівської області були знайдені дві локації, де зберігалася російська зброя.
Росіяни заховали ці боєприпаси ще 2022 року, тікаючи з Чернігівської області.
У одному із схронів, що розташовувався у покинутій будівлі, були виявлені:
- 21 артилерійський снаряд калібру 30 мм;
- бойові гранати;
- 800 набоїв до стрілецької зброї.
Куди відправлять знахідку
Інший схрон був обладнаний у нежитловому приміщенні поруч із зерносховищем.
Там виявили:
- два постріли до реактивних протитанкових гранатометів та пороховий заряд до них;
- набої калібру 7,62 мм.
Усе знайдене СБУ передасть на потреби Збройних сил України.
Нагадаємо, що в Харківській області восени виявили запасний командний пункт окупантів з арсеналом боєприпасів й техніки.