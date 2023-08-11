В нескольких областях Украины раздаются взрывы: что известно

Взрывы в Украине

В Украине раздается воздушная тревога. В настоящее время взрывы прогремели в Хмельницкой и Винницкой областях.

О ракетной опасности сообщили в воздушных силах ВСУ.

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В настоящее время известно о взрывах в Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской областях.

В воздушных силах призвали жителей Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской областей находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения