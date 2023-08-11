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В нескольких областях Украины раздаются взрывы: что известно

11 августа 2023 10:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В нескольких областях Украины раздаются взрывы: что известно
Взрывы в Украине
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине раздается воздушная тревога. В настоящее время взрывы прогремели в Хмельницкой и Винницкой областях.

О ракетной опасности сообщили в воздушных силах ВСУ.

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В настоящее время известно о взрывах в Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской областях.

В воздушных силах призвали жителей Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской областей находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения
Скриншот сообщения
Скриншот сообщения

 

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