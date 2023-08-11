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У Києві лунають вибухи: що відомо

11 серпня 2023 10:06
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Валерія Пержун
редактор
У Києві лунають вибухи: що відомо
Термінова новина
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

 

Під час повітряної тривоги близько 10:00 у Києві пролунали вибухи. Киян закликають залишатись в укриттях та не знімати роботу ППО. 

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