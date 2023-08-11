У Києві лунають вибухи: що відомо
11 серпня 2023 10:06
Термінова новина
Під час повітряної тривоги близько 10:00 у Києві пролунали вибухи. Киян закликають залишатись в укриттях та не знімати роботу ППО.
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Під час повітряної тривоги близько 10:00 у Києві пролунали вибухи. Киян закликають залишатись в укриттях та не знімати роботу ППО.
Новина доповнюється...
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