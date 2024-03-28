В Госдепе США призвали Украину не скрывать ситуацию на фронте

Украинский артиллерист на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ/Facebook

Госдепартамент США призвал Украину не скрывать реального состояния на линии фронта. Там просят президента Украины Владимира Зеленского о большей открытости по поводу объявления информации о ходе боевых действий.

Об этом заявил глава Центра глобального взаимодействия по противодействию дезинформации при Госдепе Джеймс Рубин в интервью Politico .

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Рубин считает, что украинское правительство иногда сопротивляется свободе информации, которая "является нормальной для нас", а военкоры сообщают о вещах, которые "не обязательно соответствуют интересам Владимира Зеленского".

"В демократическом государстве, которым, как мы надеемся и все чаще видим, становится Украина, они могут понять, что иметь военных репортеров, освещающих войну, даже если иногда появляются плохие новости, — гораздо лучше жизни, чем контролируемая среда, куда Россия загнала весь свой народ", — сказал чиновник.

Чиновник отметил, что более открытый доступ к информации на поле боя может усилить насущную потребность Украины в большей военной помощи от союзников Киева. В этом контексте, по мнению Рубина, Украина еще не является "полноценной демократией", хотя и "двигается в правильном направлении".

Напомним, ранее спикер Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Белый Дом негативно относится к введению контингента американских войск на территорию Украины.

Незадолго до этого, по информации Bloomberg, президент Франции Эммануэль Макрон возмутил американских чиновников своим громким заявлением об отправке контингента НАТО в Украину.