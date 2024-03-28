Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Госдепе США призвали Украину не скрывать ситуацию на фронте arrow

В Госдепе США призвали Украину не скрывать ситуацию на фронте

28 марта 2024 20:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Госдепе США призвали Украину не скрывать ситуацию на фронте
Украинский артиллерист на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ/Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Госдепартамент США призвал Украину не скрывать реального состояния на линии фронта. Там просят президента Украины Владимира Зеленского о большей открытости по поводу объявления информации о ходе боевых действий.

Об этом заявил глава Центра глобального взаимодействия по противодействию дезинформации при Госдепе Джеймс Рубин в интервью Politico .

Читайте также:

Госдеп просит Зеленского не скрывать события на фронте

Рубин считает, что украинское правительство иногда сопротивляется свободе информации, которая "является нормальной для нас", а военкоры сообщают о вещах, которые "не обязательно соответствуют интересам Владимира Зеленского".

"В демократическом государстве, которым, как мы надеемся и все чаще видим, становится Украина, они могут понять, что иметь военных репортеров, освещающих войну, даже если иногда появляются плохие новости, — гораздо лучше жизни, чем контролируемая среда, куда Россия загнала весь свой народ", — сказал чиновник.

Чиновник отметил, что более открытый доступ к информации на поле боя может усилить насущную потребность Украины в большей военной помощи от союзников Киева. В этом контексте, по мнению Рубина, Украина еще не является "полноценной демократией", хотя и "двигается в правильном направлении".

Напомним, ранее спикер Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Белый Дом негативно относится к введению контингента американских войск на территорию Украины.

Незадолго до этого, по информации Bloomberg, президент Франции Эммануэль Макрон возмутил американских чиновников своим громким заявлением об отправке контингента НАТО в Украину.

США
Украина
война в Украине
фронт
ситуация на фронте

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом