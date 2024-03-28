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В Держдепі США закликали Україну не приховувати ситуацію на фронті

28 березня 2024 20:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Держдепі США закликали Україну не приховувати ситуацію на фронті
Український артилерист на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ/ Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Держдепартамент США закликав  Україну не приховувати реальний стан на лінії фронту. Там просять президента України Володимира Зеленського про більшу відкритість щодо оголошення інформації про перебіг бойових дій.

Про це заявив голова Центру глобальної взаємодії з протидії дезінформації при Держдепі Джеймс Рубін в інтерв'ю Politico.

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Рубін вважає, що український уряд іноді чинить опір свободі інформації, яка "є нормальною для нас", а воєнкори повідомляють про речі, які "не обов'язково відповідають інтересам Володимира Зеленського".

"В демократичній державі, якою, як ми сподіваємося і все частіше бачимо, стає Україна, вони можуть зрозуміти, що мати воєнних репортерів, які висвітлюють війну, навіть якщо іноді з'являються погані новини, — набагато краще життя, ніж контрольоване середовище, в яке Росія поставила весь свій народ", — сказав посадовець.

Чиновник зауважив, що відкритіший доступ до інформації на полі бою, може посилити нагальну потребу України в більшій військовій допомозі від союзників Києва. В цьому контексті, на думку Рубіна, Україна ще не є "повноцінною демократією", хоча й "рухається в правильному напрямку".

Нагадаємо, раніше речник Держдепу Метью Міллер заявив, що Білий Дім негативно ставиться до введення контингенту американських військ на територію України.

Незадовго до цього, за інформацією Bloomberg, президент Франції Емманюель Макрон обурив американських посадовців своєю гучною заявою про відправку контингенту НАТО в Україну. 

США
Україна
війна в Україні
фронт
ситуація на фронті

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