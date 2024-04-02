В ДТЭК показали, как выглядит одна из теплоэлектростанций после ракетного удара

Работник ДТЭК в помещении уничтоженной теплоэлектростанции. Фото: скриншот

В ДТЭК показали, какой вид емеет одна из теплоэлектростанций компании после массовых ракетных атак со стороны российских захватчиков. Всего в результате этих обстрелов потеряно 80% генерирующих мощностей компании.

Видео поврежденной ТЭС было обнародовано на Telegram-странице ДТЭК во вторник, 2 апреля.

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"Вот так выглядит одна из теплоэлектростанций ДТЭК изнутри после масштабных атак", — говорится в сообщении.

В компании также добавили, что 80% ее генерирующих мощностей потеряно.

"Пять из шести наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая…" — сообщили неутешительные новости в ДТЭК.

Напомним, что энергетики рассказали, введут ли в Украине почасовые графики отключений света.

Ранее мы писали, что ночью 29 марта враг атаковал объекты критической инфраструктуры, повреждения получили теплоэлектростанции.