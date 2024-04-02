В ДТЕК показали, який вигляд має одна із теплоелектростанцій після ракетного удару
В ДТЕК показали, який вигляд має одна з теплоелектростанцій компанії після масовних ракетних атак з боку російських загарбників. Загалом внаслідок цих обстрілів втрачено 80% генеруючих потужностей компанії.
Відео пошкодженої ТЕС було оприлюднене на Telegram-сторінці ДТЕК у вівторок, 2 квітня.
ДТЕК зазнала значних втрат
"Ось так виглядає одна з теплоелектростанцій ДТЕК зсередини після масштабних атак", — говориться у повідомленні.
В компанії також додали, що 80% її генеруючих потужностей втрачено.
"П'ять з шести наших ТЕС серйозно пошкоджено. Ситуація надзвичайно важка…" — повідомили невтішні новини в ДТЕК.
Нагадаємо, що енергетики розповіли, чи запровадять в Україні погодинні графіки відключень світла.
Раніше ми писали, що вночі 29 березня ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури і пошкодження зазнали теплоелектростанції.
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