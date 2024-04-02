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В ДТЕК показали, який вигляд має одна із теплоелектростанцій після ракетного удару

2 квітня 2024 22:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ДТЕК показали, який вигляд має одна із теплоелектростанцій після ракетного удару
Працівник ДТЕК у приміщенні знищеної теплоелектростанції. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В ДТЕК показали, який вигляд має одна з теплоелектростанцій компанії після масовних ракетних атак з боку російських загарбників. Загалом внаслідок цих обстрілів втрачено 80% генеруючих потужностей компанії. 

Відео пошкодженої ТЕС було оприлюднене на Telegram-сторінці ДТЕК у вівторок, 2 квітня.

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"Ось так виглядає одна з теплоелектростанцій ДТЕК зсередини після масштабних атак", — говориться у повідомленні.  

В компанії також додали, що 80% її генеруючих потужностей втрачено. 

"П'ять з шести наших ТЕС серйозно пошкоджено. Ситуація надзвичайно важка…" — повідомили невтішні новини в ДТЕК.

Нагадаємо, що енергетики розповіли, чи запровадять в Україні погодинні графіки відключень світла.

Раніше ми писали, що вночі 29 березня ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури і пошкодження зазнали теплоелектростанції. 

війна
електроенергія
Україна
обстріли
ДТЕК

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