В энергосистеме фиксируют значительный дефицит — будут ли новые отключения

Повреждены линии электропередач. Фото: Ґвара Медіа

По состоянию на утро 19 апреля в энергосистеме наблюдается дефицит. Днем с 18:00 до 22:00 возможны ограничения потребления, но не для всех.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в пятницу, 19 апреля.

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Ограничение потребления электроэнергии

В Укрэнерго рассказали, что 19 апреля, в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии в течение почти всех суток. Он нанесен повреждениями, которые россияне нанесли ракетными и дроновыми ударами по украинским электростанциям.

"Утром Диспетчерский центр привлекает аварийную помощь по энергосистемам европейских стран. С 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности возможно применение графиков ограничения мощности. Эти меры не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса", — говорится в сообщении.

В частности, ограничение потребления для промышленных потребителей продолжает круглосуточно действовать на Криворожье. А с утра действуют ограничения потребления для бытовых потребителей в Харьковской области. Обесточено около 203 тысяч потребителей.

Кроме того, в Укрэнерго призвали украинцев бережно потреблять электроэнергию. А промышленность — максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать альтернативные источники питания.

Последствия атаки россиян на энергосистему

В результате ракетного удара по Днепру и области обесточены около 2 700 бытовых потребителей. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

Скриншот сообщения Укрэнерго

Скриншот сообщения Укрэнерго

Напомним, недавно в Укрэнерго ответили, какова вероятность отключений электроэнергии по всей Украине.

Напомним, что в ДТЭК рассказали, при каких условиях в Украине будут введены графики отключения света.