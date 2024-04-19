В енергосистемі фіксують значний дефіцит — чи будуть нові відключення
Станом на ранок 19 квітня в енергосистемі України спостерігається дефіцит. Вдень з 18:00 до 22:00 можливі обмеження споживання, проте не для всіх.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у п'ятницю, 19 квітня.
Обмеження споживання електроенергії
В Укренерго розповіли, що 19 квітня в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії протягом майже всієї доби. Він спричинений пошкодженнями, які росіяни завдали ракетними та дроновими ударами по українських електростанціях.
"Зранку Диспетчерський центр залучає аварійну допомогу з енергосистем європейських країн. З 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості можливе застосування графіків обмеження потужності. Ці заходи не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу", — йдеться у повідомленні.
Зокрема, обмеження споживання для промислових споживачів продовжують цілодобово діяти на Криворіжжі. А зранку діють обмеження споживання для побутових споживачів на Харківщині. Знеструмлено близько 203 тисяч споживачів.
Крім того, в Укренерго закликали українців ощадливо споживати електроенергію. А промисловість — максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення.
Наслідки атаки росіян на енергосистему
Внаслідок ракетного удару по Дніпрі та області знеструмлені близько 2 700 побутових споживачів. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, нещодавно в Укренерго відповіли, яка існує ймовірність відключень електроенергії по всій Україні.
Нагадаємо, що у ДТЕК розповіли, за яких умов в Україні введуть графіки відключення світла.
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