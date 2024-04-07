В Эстонии заявили, что нашли еще миллион боеприпасов для Украины

Бойцы ВСУ со снарядами. Иллюстративное фото: holosameryky

Министр обороны Эстонии Анно Певкур заявил, что был обнаружен еще миллион боеприпасов и ракет для Украины. Это половина необходимого количества для Вооруженных сил Украины до конца этого года.

Об этом пишет Forbes.

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По мнению Певкура, имея до 2,5 млн дополнительных снарядов и ракет в этом году, Украина могла бы сравниться с уровнями запасов России.

Место, откуда Эстония могла получить снаряды и ракеты — он не уточнял, но речь идет также о "преимущественно неевропейских странах".

Издание пишет, что за снарядами эстонцы периодически обращаются в страны Восточной Европы и Балканов, а также потенциальными поставщиками могут быть страны Африки.

Как известно, после приостановки помощи от США украинцы перешли от использования 6000 снарядов в день до 1000. В то же время россияне продолжают выпускать около 6000 боеприпасов в день.

Ранее министр обороны Эстонии подчеркивал, что Украине срочно нужна военная помощь, "поскольку только одна политическая воля не поможет".

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль встретился с президентом Рийгикога Эстонии Лаури Хуссаром. Они обсудили конфискацию замороженных активов России.

Также мы писали, что посол Эстонии Вильяр Люби, посол Латвии Ивита Бурмистре и временный поверенный в делах Литвы Лина Зигмантайте в Великобритании призвали поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит в войне Россию.