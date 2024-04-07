В Эстонии заявили, что нашли еще миллион боеприпасов для Украины
Министр обороны Эстонии Анно Певкур заявил, что был обнаружен еще миллион боеприпасов и ракет для Украины. Это половина необходимого количества для Вооруженных сил Украины до конца этого года.
Об этом пишет Forbes.
Снаряды от Эстонии
По мнению Певкура, имея до 2,5 млн дополнительных снарядов и ракет в этом году, Украина могла бы сравниться с уровнями запасов России.
Место, откуда Эстония могла получить снаряды и ракеты — он не уточнял, но речь идет также о "преимущественно неевропейских странах".
Издание пишет, что за снарядами эстонцы периодически обращаются в страны Восточной Европы и Балканов, а также потенциальными поставщиками могут быть страны Африки.
Как известно, после приостановки помощи от США украинцы перешли от использования 6000 снарядов в день до 1000. В то же время россияне продолжают выпускать около 6000 боеприпасов в день.
Ранее министр обороны Эстонии подчеркивал, что Украине срочно нужна военная помощь, "поскольку только одна политическая воля не поможет".
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль встретился с президентом Рийгикога Эстонии Лаури Хуссаром. Они обсудили конфискацию замороженных активов России.
Также мы писали, что посол Эстонии Вильяр Люби, посол Латвии Ивита Бурмистре и временный поверенный в делах Литвы Лина Зигмантайте в Великобритании призвали поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит в войне Россию.
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