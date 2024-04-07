В Естонії заявили, що знайшли ще мільйон боєприпасів для України

Бійці ЗСУ зі снарядами. Ілюстративне фото: holosameryky

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур заявив, що було знайдено ще мільйон боєприпасів і ракет для України. Це половина від необхідної кількості для Збройних сил України до кінця цього року.

Про це пише Forbes.

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На думку Певкура, маючи до 2,5 млн додаткових снарядів і ракет цього року, Україна могла б зрівнятися із рівнями запасів Росії.

Місце, звідки Естонія могла отримати снаряди та ракети — він не уточнював, але йдеться також про "переважно неєвропейські країни".

Видання пише, що за снарядами естонці періодично звертаються до країн Східної Європи та Балкан, також потенційними постачальниками можуть бути країни Африки.

Як відомо, після призупинення допомоги від США українці перейшли від використання 6000 снарядів на день до приблизно 1000. Водночас росіяни продовжують випускати близько 6000 боєприпасів на день.

Раніше міністр оборони Естонії наголошував, що Україні терміново потрібна військова допомога, "бо лише одна політична воля не допоможе".

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з президентом Рійгікогу Естонії Лаурі Хуссаром. Вони обговорили конфіскацію заморожених активів Росії.

Також ми писали, що посол Естонії Вільяр Любі, посол Латвії Івіта Бурмістре та тимчасовий повірений у справах Литви Ліна Зігмантайте у Великій Британії закликали підтримувати Україну, допоки вона не переможе у війні Росію.