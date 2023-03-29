В ГУР узнали, кто принимал решение о войне в Украине

Андрей Юсов

Опасность для президента россии представляют не столько его приспешники, сколько представители политической элиты, не входящие в "ближний круг" владимира путина. Среди политической элиты россии становится все больше людей, которые считают российско-украинскую войну огромной ошибкой, за которую страна очень дорого заплатит.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Gazeta.ua.

Кто из окружения путина знал о войне в Украине

Спикер ГУР даже объяснил, почему такая ситуация стала возможной.

"Современная россия — это закрытое общество, в том числе внутри диктаторской вертикали: там не предусмотрено ни одного обсуждения или плюрализма мнений. Решение принимает один человек, не очень образованный и не компетентный, поэтому и последствия катастрофические для россии", — сказал Юсов.

Он также добавил, что украинские разведчики могут назвать поименно тех нескольких людей, которые были в курсе планов российского лидера по нападению на Украину и захвату Киева. Один из таких доверенных людей в окружении путина — секретарь Совета безопасности россии Николай Патрушев.

Что же касается "непосвященных" среди политической элиты рф, то многие уже ощутили на себе негативные последствия разрешенного кремлем военного конфликта.

"Многие представители так называемой российской элиты уже понимают, что это (война с Украиной. — Ред.) была колоссальной ошибкой и преступлением, а финал будет трагическим для россии. Они пытаются искать варианты собственного спасения", — сказал Юсов.

По его словам, среди политической элиты пока речь не идет о серьезной борьбе за "другую" россию.

"Речь идет о собственной безопасности и бизнесе. Пытаются выходить на контакты и договариваться о персональных гарантиях безопасности. Такие случаи уже есть", — уточнил спикер ГУР.

Напомним, СМИ проанализировали недавние заявления путина. Российский диктатор владимир путин готовит население россии к затяжной войне в Украине и "не понимает, как проигрывать". Глава кремля стал чаще говорить, что нынешняя война является "битвой за выживание", и перестал комментировать ситуацию на фронте.

По данным российских СМИ, путин в последний раз упомянул о боевых действиях в Украине 15 января, заявив, что динамика его армии была "положительной".