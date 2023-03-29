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В ГУР дізналися, хто приймав рішення про війну в Україні

29 березня 2023 21:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Андрій Юсов
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Небезпеку для президента рф становлять не так його поплічники, як представники політичної еліти, які не входять до "ближнього кола" володимира путіна. Серед політичної еліти рф стає все більше людей, які вважають російсько-українську війну величезною помилкою, за яку країна дуже дорого заплатить.

Про це розповів речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Gazeta.ua.

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Спікер ГУР навіть пояснив, чому така ситуація стала можливою.

"Сучасна росія — це закрите суспільство, у тому числі всередині диктаторської вертикалі: там не передбачено жодного обговорення чи плюралізму думок. Рішення приймає одна людина, не дуже освічена і не компетентна, тому й наслідки є катастрофічними для росії", — сказав Юсов.

Він також додав, що українські розвідники можуть назвати поіменно тих кількох людей, які були в курсі планів російського лідера щодо нападу на Україну та захоплення Києва. Один із таких довірених людей в оточенні путіна — секретар Ради безпеки рф Микола Патрушев.

Що ж до "непосвячених" серед політичної еліти рф, то багато хто вже відчув на собі негативні наслідки розв'язаного Кремлем військового конфлікту.

"Багато представників так званої російської еліти вже розуміють, що це (війна з Україною. — Ред.) було колосальною помилкою та злочином, а фінал буде трагічним для росії. Вони намагаються шукати варіанти власного порятунку", — сказав Юсов.

За його словами, серед політичної еліти поки що не йдеться про серйозну боротьбу за "іншу" росію.

"Йдеться про власну безпеку та бізнес. Намагаються виходити на контакти та домовлятися про персональні гарантії безпеки. Такі випадки вже є", — уточнив спікер ГУР.

Нагадаємо, ЗМІ проаналізували нещодавні заяви путіна. Російський диктатор володимир путін готує населення рф до затяжної війни в Україні й "не розуміє, як програвати". Очільник кремля почав частіше говорити, що нинішня війна є "битвою за виживання", та перестав коментувати ситуацію на фронті. 

За даними російських ЗМІ, путін востаннє згадав про бойові дії в Україні 15 січня, заявивши, що динаміка його армії була "позитивною".

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