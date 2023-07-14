В ГУР рассказали изменилась ли ситуация в Беларуси: Зеленский провел заседание ставки

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел новое собрание Ставки главнокомандующего. Стороны проанализировали текущее положение на линии фронта и ситуацию в Беларуси.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Заседание Ставки

По словам украинского лидера, на Ставке обсуждалась ситуация по всем важным аспектам: оборона от российских атак, боеприпасы и оружие, технические средства, эффективность использования боеприпасов, поддержка со стороны партнеров и наше, отечественное производство, а также логистика.

Зеленский также сообщил, что на заседании с докладом выступили: Залужный, Сырский, Тарновский, Клименко, Дейнеко.

"Был важный доклад руководителя ГУР Буданова относительно ситуации на территории Беларуси — очень внимательно следим, что там происходит с точки зрения безопасности: по состоянию на сегодняшний день масштабных угроз нет. Полное наше сосредоточение — на фронте", — добавил Зеленский.

Напомним, что 13 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание. На нем, в частности, лидер подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе и рассказал о дальнейших планах Украины.

Прежде всего, глава государства подвел итоги саммита НАТО и отметил, что каждую договоренность с партнерами на встрече Украина переводит в "конкретные шаги" для лучшего результата.