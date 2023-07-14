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В ГУР розповіли чи змінилась ситуація в Білорусі: Зеленський провів засідання ставки

14 липня 2023 20:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В ГУР розповіли чи змінилась ситуація в Білорусі: Зеленський провів засідання ставки
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський провів нові збори Ставки головнокомандувача. Сторони проаналізували поточне становище на лінії фронту та ситуацію в Білорусі.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Засідання Ставки

За словами українського лідера, на Ставці обговорювалася ситуація щодо всіх важливих аспектів: оборона від російських атак, боєприпаси та зброя, технічні засоби, ефективність використання боєприпасів, підтримка з боку партнерів і наше, вітчизняне виробництво, а також логістика.

Зеленський також повідомив, що на засіданні з доповіддю виступили Залужний, Сирський, Тарновський, Клименко, Дейнеко.

"Була важлива доповідь керівника ГУР Буданова щодо ситуації на території Білорусі — дуже уважно стежимо, що там відбувається з погляду безпеки: станом на сьогодні масштабних загроз немає. Повне наше зосередження — на фронті", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що 13 липня Президент України Володимир Зеленський провів нараду. На ньому, зокрема, лідер підбив підсумки саміту НАТО у Вільнюсі та розповів про подальші плани України.

Передусім глава держави підбив підсумки саміту НАТО і зазначив, що кожну домовленість із партнерами на зустрічі Україна переводить у "конкретні кроки" для кращого результату.

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