В ГУР заявили, что пораженные в Крыму российские катера не подлежат восстановлению

Момент поражения российских катеров "Серна" в Крыму. Фото: скриншот

В Главном управлении разведки рассказали о последствиях атаки на российские десантные катера "Серна", пораженных во временно оккупированном Крыму. В результате проведенной спецоперации они не подлежат восстановлению.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

Читайте также:

Спецоперация ГУР в Крыму

"Что касается обновления по катерам, то оба судна затонули и не подлежат восстановлению", — отмечает собеседник издания на условиях анонимности.

По словам источника, в результате попадания была детонация, поэтому один из российских бронетранспортеров БТР-82, который был на одном из катеров, сгорел и тоже не подлежит восстановлению. Остальные данные относительно последствий поражения, в частности экипажа на борту, еще уточняются.

Российские катера "Серна" — что известно

Катер "Серна" на рейде в Балаклаве. Источник: росСМИ

Отмечается, что катера "Серна" - российские скоростные десантные катера на воздушной подушке, предназначенные для морского десантирования легкобронированной техники. Их начали строить с 1993 по 1994 годы, и на сегодняшний день построено 16 таких судов. По результатам войны в Украине, ВМФ России безвозвратно потерял два таких катера, еще 10 машин из 16 находятся в строю.

Напомним, что ранее ГУР сегодня ночью поразило пару катеров "Серна" в поселке Черноморск. В то же время взрывы во временно оккупированном полуострове прогремели сегодня утром, 10 ноября. По предварительной информации, было как минимум четыре-пять прилетов.