В ГУР заявили, що вражені у Криму російські катери не підлягають відновленню
В Головному управлінні розвідки розповіли про наслідки атаки на російські десантні катери "Серна", які було уражено в тимчасово окупованому Криму. В результаті проведеної спецоперації, вони не підлягають відновленню.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на своє джерело у силовому відомстві.
Спецоперація ГУР в Криму
"Щодо оновлення по катерах, то обидва судна затонули та не підлягають відновленню", — зазначає співрозмовник видання на умовах анонімності.
За словами джерела, в результаті влучання була детонація, тож, один з російських бронетранспортерів БТР-82, який був на одному з катерів, згорів і теж не підлягає відновленню. Решта даних щодо наслідків ураження, зокрема щодо екіпажу на борту, ще уточнюється.
Російські катери "Серна" — що відомо
Зазначається, що катери "Серна" — російські швидкісні десантні катери на повітряній подушці, які призначені для морського десантування легкоброньованої техніки. Їх почали будувати з 1993 по 1994 роки, і на сьогодні побудовано 16 таких суден. За результатами війни в Україні, ВМФ Росії незворотно втратив два такі катери, ще 10 машин з 16 перебувають у строю.
Нагадаємо, що раніше ГУР сьогодні вночі вразило пару катерів "Серна" в селище Чорноморськ. Водночас вибухи в тимчасово окупованому півострові пролунали сьогодні зранку, 10 листопада. За попередньою інформацією, було як мінімум чотири-п’ять прильотів.
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