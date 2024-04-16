Подрыв завода шахедов в России - причастно ли к этому ГУР

Подрыв завода шахедов в России. Фото: скриншот видео из соцсетей

В России в начале апреля дроны ударили по заводу по производству "шахедов". Это более чем в 1000 км от Украины. В ГУР заявили, что официально Украина это не комментирует, но такие события ослабляют врага, тем самым это влияет на ход войны.

Об этом сообщил Новини.LIVE представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

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Подрыв завода в России

"Украина не комментировала официально это. Мы говорим об этом, что какие-то события происходят на военных объектах. Так или иначе, на разных территориях государства под названием РФ и в том числе в глубине территории. Все это в комплексе влияет как на обороноспособность и способность вести агрессивную войну государством-агрессором, способности ВПК, экономики, а также на морально-психологическое состояние населения государства-агрессора Да, это влияет", — сказал Юсов.

Напомним, советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет защищать себя любыми способами, вплоть до нанесения ударов по складам и базам российских убийц.

По словам Подоляка, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна сама решать, наносить ли удары по российским военным объектам. То есть мировая общественность оставляет за нами это право.