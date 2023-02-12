Россия не успела подготовить бойцов к наступлению, — ISW

Эксперты Института считают, что новоприбывшие бойцы рф не готовы к эффективному наступлению

По данным секретаря СНБО Алексея Данилова, россия уже начала свое "большое наступление", впрочем, сразу же столкнулась с "большими проблемами". Американские аналитики также пришли к выводу, что оккупационные войска не готовы к эффективным наступательным операциям.

Об этом говорится в материале Института изучения войны.

Что не так с наступлением

В ISW пишут, что украинские военные чиновники и российские военные националисты уменьшают способность россии начать широкомасштабное наступление в Донецкой области при нынешних обстоятельствах.

"Известный кремлевский блоггер утверждал, что российским войскам не удалось быстро продвинуться в первые дни своего наступления, чтобы захватить Угледар, и что российские войска потеряли инициативу до конца января из-за быстрого перебрасывания украинскими силами резервов в этот район", — говорится в материале.

Кульминационный момент и тактические неудачи русских войск под Угледаром в Донецкой области, возможно, еще больше ослабили веру русского ультранационалистического общества в то, что русские войска способны начать решающую наступательную операцию.

В свою очередь эксперты предполагают, что российские военные не смогли подготовить мобилизованный личный состав к проведению эффективных механизированных наступательных операций за короткий промежуток времени с момента их призыва. Нехватка боеприпасов, транспорта и других материальных средств, вероятно, является причиной неэффективности российской тактики механизированных маневров на сегодняшний день.

Поэтому в ISW считают, что оккупанты вряд ли смогут расширить свое наступление из района Бахмута на более широкую территорию военных действий. В частности, российским войскам не хватает элитных формирований, необходимых для проведения более масштабного наступления на востоке Украины таким же образом.

Напомним, ранее в Пентагоне сообщалось, что россия в войне с Украиной потеряла около половины танков. Пока кремль делает ставку на человеческий ресурс.