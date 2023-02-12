Росія не встигла підготувати бійців до наступу, — ISW

Експерти Інституту вважають, що новоприбулі бійці рф не готові до ефективного наступу

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, росія вже почала свій "великий наступ", втім одразу ж зіткнулася з "великими проблемами". Американські аналітики також дійшли висновку, що окупаційні війська не готові для ефективних наступальних операцій.

Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни.

Що не так із наступом

В ISW пишуть, що українські військові чиновники та російські провійськові націоналісти применшують здатність росії розпочати широкомасштабний наступ у Донецькій області за нинішніх обставин.

"Відомий кремлівський блогер стверджував, що російським військам не вдалося швидко просунутися в перші дні свого наступу, щоб захопити Вугледар, і що російські війська втратили ініціативу до кінця січня через швидке перекидання українськими силами резервів у цей район", — йдеться у матеріалі.

Кульмінаційний момент і тактичні невдачі російських військ під Вугледаром у Донецькій області, ймовірно, ще більше послабили віру російської ультранаціоналістичної спільноти в те, що російські війська здатні розпочати вирішальну наступальну операцію.

Своєю чергою, експерти припускають, що російські військові не змогли підготувати мобілізований особовий склад до проведення ефективних механізованих наступальних операцій за короткий проміжок часу з моменту їх призову. Нестача боєприпасів, транспорту та інших матеріальних засобів, ймовірно, є причиною неефективності російської тактики механізованих маневрів на сьогодні.

Тому в ISW вважають, що окупанти навряд чи зможуть розширити свій наступ з району Бахмута на ширшу територію воєнних дій. Зокрема, російським військам бракує елітних формувань, необхідних для проведення більш масштабного наступу на сході України в такий самий спосіб.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні повідомляли, що росія у війні з Україною втратила близько половини танків. Наразі кремль робить ставку на людський ресурс.