В ISW объяснили, зачем РФ атакует украинские порты

Одесский порт Фото: google

Ужесточение ударов РФ по украинской портовой и зерновой инфраструктуре и угрозы морской эскалации, вероятно, являются частью усилий Кремля способствовать выходу России из Черноморской зерновой инициативы. Кроме того, РФ рассматривает "зерновое соглашение" как один из немногих оставшихся рычагов влияния на Запад.

Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

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"Похоже, что сейчас Кремль пытается создать ощущение срочности возвращения к Черноморской зерновой инициативе, усиливая удары по украинским портам и зерновой инфраструктуре и угрожая ударами по гражданским судам в Черном море", — говорится в отчете.

Ранее российский диктатор заявлял, что Россия готова немедленно вернуться к зерновому соглашению, если все ранее согласованные условия участия России в инициативе будут исполнены и стороны возобновят "исконную гуманитарную сущность" соглашения.

Он обвинил страны Запада в эксплуатации зерновой сделки, чтобы европейские предприятия могли получить прибыль за счет российского бизнеса. Путин утверждал, что элементы зерновой сделки привели к 30-40-процентной скидке на российское зерно на мировых рынках, из-за чего российские фермеры потеряли 1,2 миллиарда долларов, а российские производители удобрений понесли убытки в 1,6 миллиарда долларов

Аналитики рассказывают, что Путин заявил, что возвращение к соглашению в его нынешнем виде бессмысленно и призвал к отмене санкций на поставки российского зерна и удобрений и устранению препятствий для российских банков, обслуживающих поставки продовольствия на мировой рынок, включая их подключение к банковской системе Общества всемирной межбанковской финансовой телекоммуникации (SWIFT).

Какие последствия обстрелов портов

Украина собирает большую часть зерна в период с июля по август, а удары России по украинскому порту и сельскохозяйственной инфраструктуре могут еще больше усложнить возможность Украины освободить место для только что собранного зерна.

Длительные сбои в логистике зерна в Украине, вероятно, будут иметь все большее каскадное влияние на поставку зерна, усиливая чувство срочности, которое надеется создать Кремль.

Напомним, срок действия "зернового соглашения" был до 17 июля. Недавно в Кремле заявили, что Черноморский коридор не будет работать для выполнения их условий. Речь идет о возобновлении экспорта российского аммиака через порт Южный Одесской области.

Также мы писали, что в министерстве обороны России сделали ряд заявлений по поводу прекращения Черноморского "зернового соглашения". Там продолжают угрожать.

А в Белом доме предупредили Украину, что Россия может нацелиться против зерновых объектов, в том числе атаковать украинские суда в Черном море.