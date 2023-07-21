В ISW пояснили, навіщо РФ атакує українські порти

Одеський порт. Фото: google

Посилення ударів РФ по українській портовій і зерновій інфраструктурі та загрози морської ескалації, ймовірно, є частиною зусиль Кремля сприяти виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Окрім того, РФ розглядає "зернову угоду" як один із небагатьох важелів впливу на Захід, що залишився.

Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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"Схоже, що зараз Кремль намагається створити відчуття терміновості повернення до Чорноморської зернової ініціативи, посилюючи удари по українських портах і зерновій інфраструктурі та погрожуючи ударами по цивільних судах у Чорному морі", — йдеться у звіті.

Раніше російський диктатор заявляв, що Росія готова негайно повернутися до зернової угоди, якщо всі раніше узгоджені умови участі Росії в ініціативі будуть виконані і сторони відновлять "споконвічну гуманітарну суть" угоди.

Він звинуватив країни Заходу в експлуатації зернової угоди, щоб європейські підприємства могли отримати прибуток коштом російського бізнесу. Путін стверджував, що елементи зернової угоди призвели до 30-40-відсоткової знижки на російське зерно на світових ринках, через що російські фермери втратили 1,2 мільярда доларів, а російські виробники добрив зазнали збитків у 1,6 мільярда доларів

Аналітики розповідають, що Путін заявив, що повернення до угоди в її нинішньому вигляді є безглуздим і закликав до скасування санкцій на поставки російського зерна та добрив і усунення перешкод для російських банків, які обслуговують поставки продовольства на світовий ринок, включаючи їх підключення до банківської системи Товариства всесвітньої міжбанківської фінансової телекомунікації (SWIFT).

Які наслідки обстрілів портів

Зазначається, що Україна збирає більшу частину зерна в період з липня по серпень, а удари Росії по українському порту та сільськогосподарській інфраструктурі можуть ще більше ускладнити можливість України звільнити місце для щойно зібраного зерна.

Тривалі збої в логістиці зерна в Україні, ймовірно, матимуть дедалі більший каскадний вплив на постачання зерна, посилюючи відчуття терміновості, яке сподівається створити Кремль.

Нагадаємо, термін дії "зернової угоди" був до 17 липня. Нещодавно в Кремлі заявили, що Чорноморський коридор не працюватиме до виконання їхніх умов. Йдеться про відновлення експорту російського аміаку через порт Південний, що на Одещині.

Також ми писали, що у міністерстві оборони Росії зробили низку заяв щодо припинення Чорноморської "зернової угоди". Там продовжують погрожувати.

А у Білому домі попередили Україну, що Росія може націлитись проти зернових об'єктів, зокрема атакувати українські судна в Чорному морі.