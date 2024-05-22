Зачем Россия время от времени заявляет о ядерном оружии

Российское ядерное оружие. Фото: росСМИ

Кремль время от времени заявляет о своем ядерном оружии. Аналитики заявили, что таким способом оккупанты пытаются повлиять на политические дискуссии западных лиц.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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"Бряцание" ядерным оружием РФ делается в рамках кампании рефлексивного контроля, чтобы влиять на западных политиков, принимающих решения.

В ISW напомнили, что Минобороны России во вторник, 21 мая, заявило о ракетных войсках Южного военного округа, начавших первый этап нестратегических (тактических) учений с применением ядерного оружия. Оккупанты отметили, что Воздушно-космические силы России также проведут учения с баллистическими ракетами "Искандер" и аэробалистическими ракетами "Кинжал". Министерство объявило о подготовке к этим учениям 6 мая.

Аналитики отметили, что российский блогер, награжденный Кремлем, прямо связал российские ядерные учения с попытками Кремля повлиять на принятие решений на Западе. В частности, с недавними дискуссиями о разрешении использовать западное оружие для поражения военных целей в России.

Это подтверждает оценку ISW, что российские испытания тактического ядерного оружия являются частью кампании Кремля по рефлексивному контролю. РФ часто использует "ядерное бряцание", чтобы повлиять на тех, кто принимает решения на Западе.

"ISW также оценивает, что политика США и Запада, которая ограничивает способность Украины наносить удары по военным целям в России, серьезно подрывает способность Украины защитить себя от нынешних российских наступательных операций на севере Харьковской области или в любой зоне вдоль границы, где российские войска могут решить провести наступательные операции в будущем", — говорится в отчете.

Напомним, в Беларуси строят хранилища для российского ядерного оружия. Строительство началось в центральной части страны.

Также Европейский Союз по результатам заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 16 мая напомнил России об ее обещании не начинать ядерную войну против какой-либо страны в мире. Такое заявление было сделано на фоне объявления РФ учений ядерного оружия вместе с Республикой Беларусь.