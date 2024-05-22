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В ISW пояснили, навіщо Росія час від часу заявляє про ядерну зброю

22 травня 2024 07:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Навіщо Росія час від часу заявляє про ядерну зброю
Російська ядерна зброя. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Кремль час від часу заявляє про свою ядерну зброю. Аналітики заявили, що таким способом окупанти намагаються вплинути на політичні дискусії західних осіб.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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"Брязкання" ядерною зброєю РФ робиться в рамках кампанії рефлексивного контролю, щоб впливати на західних політиків, які приймають рішення. 

В ISW нагадали, що Міноборони Росії у вівторок, 21 травня, заявило про ракетні війська Південного військового округу, які розпочали перший етап нестратегічних (тактичних) навчань із застосуванням ядерної зброї. Окупанти зазначили, що Повітряно-космічні сили Росії також проведуть навчання з балістичними ракетами "Іскандер" і аеробалістичними ракетами "Кинджал". Міністерство оголосило про підготовку до цих навчань 6 травня.

Аналітики зауважили, що російський блогер, нагороджений Кремлем, прямо пов'язав російські ядерні навчання зі спробами Кремля вплинути на прийняття рішень на Заході. Зокрема, з нещодавніми дискусіями щодо дозволу використовувати західну зброю для ураження військових цілей в Росії. 

Це підтверджує оцінку ISW, що російські випробування тактичної ядерної зброї є частиною кампанії Кремля з рефлексивного контролю. РФ часто використовує "ядерне брязкання", щоб вплинути на тих, хто приймає рішення на Заході.

"ISW також оцінює, що політика США і Заходу, яка обмежує здатність України завдавати ударів по військових цілях в Росії, серйозно підриває здатність України захистити себе від нинішніх російських наступальних операцій на півночі Харківської області або в будь-якій зоні вздовж кордону, де російські війська можуть вирішити провести наступальні операції в майбутньому", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, у Білорусі будують сховища для російської ядерної зброї. Будівництво розпочалося в центральній частині країни.

Також Європейський Союз, за результатами засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 16 травня, нагадав Росії про її обіцянку не розпочинати ядерну війну проти будь-якої країни у світі. Таку заяву було зроблено на тлі оголошення РФ навчань ядерної зброї разом з Республікою Білорусь. 

росія
війна
росіяни
ядерна зброя
політики
окупанти
Кремль
ISW

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