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В ISW объяснили серию атак РФ по Украине дронами и ракетами

15 мая 2023 07:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В ISW объяснили серию атак РФ по Украине дронами и ракетами
Военные дроны. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска, возможно, начали новую воздушную операцию против Украины, цель которой — подорвать способности украинских Вооруженных Сил провести контрнаступление. Исследователи сообщают, что с 19 апреля Россия произвела минимум 10 воздушных атак по всей территории Украины, уделяя особое внимание тыловым зонам.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

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В отчете говорится, что эта кампания отличается от предыдущей, проведенной Россией против критической инфраструктуры Украины в 2022-2023 годах. В настоящее время использование точных ракет сократилось, вероятно, из-за их ранее значительного расхода. 

Вместо этого Россия в большинстве своем использует иранские беспилотники Shahed для подавления украинской системы ПВО. Однако украинская оборона показывает большую эффективность в борьбе с этими системами по сравнению с прошлым.

В новой воздушной кампании Россия, по всей видимости, сфокусирована на Киеве и предположительно на военно-промышленных и логистических целях в глубине украинского тыла. По мнению ISW, тактика России может состоять в нанесении ежедневных ударов для создания иллюзии эффективного сдерживания украинских контрнаступательных действий. Однако, аналитики отмечают, что снижение эффективности российских ударов скорее всего не сильно ограничит общую боеспособность Украины.

Напомним, что украинские разведчики получат 105 беспилотных летательных аппаратов Vector в рамках соглашения Министерства обороны Украины с немецкой компанией-производителем БПЛА Quantum-Systems GmbH. Украина уже заказывала и получила такие немецкие "птички", что доказали свою действенность.

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