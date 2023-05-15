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В ISW пояснили серію атак РФ по Україні дронами та ракетами

15 травня 2023 07:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В ISW пояснили серію атак РФ по Україні дронами та ракетами
Військові дрони. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська, можливо, розпочали нову повітряну операцію проти України, яка має на меті підірвати здібності українських Збройних Сил провести контрнаступ. Дослідники повідомляють, що з 19 квітня Росія зробила щонайменше 10 повітряних атак по всій території України, приділяючи особливу увагу тиловим зонам.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

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У звіті йдеться про те, що ця кампанія відрізняється від попередньої, проведеної Росією проти критичної інфраструктури України у 2022-2023 роках. Зараз використання точних ракет скоротилося, ймовірно, через їх раніше значні витрати.

Натомість Росія здебільшого використовує іранські безпілотники Shahed для придушення української системи ППО. Проте українська оборона показує більшу ефективність у боротьбі з цими системами порівняно з минулим.

У новій повітряній кампанії Росія, мабуть, сфокусована на Києві і імовірно на військово-промислових та логістичних цілях у глибині українського тилу. На думку ISW, тактика Росії може полягати у завданні щоденних ударів для створення ілюзії ефективного стримування українських контрнаступних дій. Проте, аналітики зазначають, що зниження ефективності російських ударів, швидше за все, не сильно обмежить загальну боєздатність України.

Нагадаємо, що українські розвідники отримають 105 безпілотних літальних апаратів Vector у рамках угоди Міністерства оборони України із німецькою компанією-виробником БПЛА Quantum-Systems GmbH. Україна вже замовляла та отримала такі німецькі "пташки", що довели свою дієвість.

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