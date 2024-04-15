В ISW сравнили украинскую и израильскую ПВО

Развернутые системы ПВО Patriot. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

У Украины есть меньше возможностей сбивать и перехватывать воздушные цели россиян, чем в Израиле благодаря системе "Железный купол". Ситуацию для Украины усугубляет большая территория, протяженные границы и широкая линия фронта.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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"Успех Израиля в защите от широкомасштабных иранских ракетных ударов и ударов беспилотников с территории Ирана 13 апреля подчеркивает уязвимость, которую украинское географическое положение и продолжающаяся деградация зонтика противовоздушной обороны Украины создают для украинских усилий по защите от регулярных российских ракетных ударов", — говорится в отчете.

Аналитики напомнили, что по Израилю запустили около 170 беспилотников Shahed-136/131, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет. Эти удары схожи с недавними массированными атаками по Украине. Российские войска также экспериментировали с ударами крылатыми и баллистическими ракетами, а также дронами разного размера и комбинаций, и сейчас регулярно наносят большие комбинированные удары по целям в Украине.

В ISW рассказали, что похожий крупный комбинированный пакет ударов Ирана был гораздо менее успешным, чем недавние российские удары по Украине, однако израильская ПВО перехватила почти все из 320 воздушных целей, за исключением нескольких баллистических ракет. Иранские беспилотники и ракеты должны были пересечь более 1000 километров воздушного пространства Ирака, Сирии и Иордании, прежде чем достичь Израиля, что дало Израилю и его союзникам время на идентификацию, отслеживание и перехват ракет и беспилотников на подходе к Израилю.

Ситуация в Украине несколько иная. Россияне запускают беспилотники и ракеты со всей оккупированной Украины и в непосредственной близости от Украины с территории России, не давая украинским ПВО достаточно времени, которое было использовано Израилем и его союзниками для успешного притупления массового иранского ракетного и беспилотного удара.

"Израиль также имеет надежный зонтик противовоздушной обороны, отвечающий за реагирование на потенциальные атаки из-за более коротких границ со своими соседями, сектором Газа и Западным берегом реки Иордан; в то время как Украина все больше ухудшает возможности противовоздушной обороны для противодействия ударам ракет и беспилотников на значительно более широкой линии фронта в Украине, а также на ее международных границах с Беларусью и Россией", — отметили аналитики.

Они также подчеркнули, что наше государство пока не имеет возможности осуществлять перехват самолетамы "воздух-воздух", как это сделали Израиль и его союзники в ночь на 13 апреля. Кроме того, большие размеры Украины по сравнению с Израилем усложняют имитацию плотности ПВО, которую имеет Израиль, особенно на фоне постоянных задержек с оказанием помощи в сфере безопасности США.

Что известно об обстрелах Израиля 13 апреля

Напомним, что Иран вечером в субботу, 13 апреля, запустил по Израилю ударные беспилотники и ракеты. По данным американского высокопоставленного чиновника, Иран атаковал Израиль более чем двумястами целями, из них — около 150 ракет.

Также мы писали, что Армия обороны Израиля заявила о сбитии подавляющего большинства летевших на страну ракет. Однако в результате атаки есть повреждения.

Добавим, что в ходе атаки Ирана на Израиль ранения получил 31 человек. У большинства из них — незначительные травмы.