В ISW порівняли українську та ізраїльську ППО

Розгорнуті системи ППО Patriot. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Україна має менше можливостей збивати та перехоплювати повітряні цілі росіян, ніж Ізраїль завдяки системі "Залізний купол". Ситуацію для України ускладнює велика територія, довгі кордони та широка лінія фронту.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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"Успіх Ізраїлю в захисті від широкомасштабних іранських ракетних ударів і ударів безпілотників з території Ірану 13 квітня підкреслює вразливість, яку українське географічне положення та триваюча деградація парасольки протиповітряної оборони України створюють для українських зусиль із захисту від регулярних російських ракетних ударів і ударів безпілотників", — йдеться у звіті.

Аналітики нагадали, що по Ізраїлю запустили близько 170 безпілотників Shahed-136/131, 30 крилатих ракет і 120 балістичних ракет. Ці удари схожі з нещодавніми масованими атаками по Україні. Російські війська також експериментували з ударами крилатими та балістичними ракетами, а також дронами різного розміру та комбінацій, і зараз регулярно завдають великих комбінованих ударів по цілях в Україні.

В ISW розповіли, що подібно великий комбінований пакет ударів Ірану був набагато менш успішним, ніж нещодавні російські удари по Україні, проте ізраїльська ППО перехопила майже всі з 320 повітряних цілей, за винятком кількох балістичних ракет. Іранські безпілотники та ракети повинні були перетнути понад 1000 кілометрів повітряного простору Іраку, Сирії та Йорданії, перш ніж досягти Ізраїлю, що дало Ізраїлю та його союзникам час на ідентифікацію, відстеження та перехоплення ракет і безпілотників на підході до Ізраїлю.

Ситуація в Україні дещо інша. Росіяни запускають безпілотники та ракети з усієї окупованої України та в безпосередній близькості від України з території Росії, не даючи українським ППО достатньо часу, який Ізраїль та його союзники використали для успішного притуплення масового іранського ракетного та безпілотного удару.

"Ізраїль також має надійну парасольку протиповітряної оборони, яка відповідає за реагування на потенційні атаки через коротші кордони зі своїми сусідами, сектором Газа та Західним берегом річки Йордан; в той час, як Україна дедалі більше погіршує можливості протиповітряної оборони для протидії ударам ракет і безпілотників на значно ширшій лінії фронту в Україні, а також на її міжнародних кордонах з Білоруссю та Росією", — зазначили аналітики.

Вони також наголосили, що наша держава наразі не має можливостей здійснювати перехоплення літаками "повітря-повітря", як це зробили Ізраїль та його союзники в ніч проти 13 квітня. Крім того, великі розміри України порівняно з Ізраїлем ускладнюють імітацію щільності ППО, яку має Ізраїль, особливо на тлі постійних затримок з наданням допомоги у сфері безпеки з боку США.

Що відомо про обстріли Ізраїлю 13 квітня

Нагадаємо, що Іран ввечері в суботу, 13 квітня, запустив по Ізраїлю ударні безпілотники та ракети. За даними американського високопосадовця, Іран атакував Ізраїль понад двомастами цілями, із них — близько 150 ракети.

Також ми писали, що Армія оборони Ізраїлю заявила про збиття переважної більшості ракет, що летіли на країну. Однак внаслідок атаки є пошкодження.

Додамо, що в ході атаки Ірану на Ізраїль поранення отримала 31 людина. У більшості з них — незначні травми.