В ISW рассказали, как путин пытается обмануть россиян, что война не ударит по экономике рф
Кремль продолжает пытаться убедить российскую общественность в том, что война на Украине не приведет к значительным экономическим последствиям. Недавно президент рф владимир путин посетил Тульский завод железнодорожного машиностроения, где обсуждал экономические проблемы рабочих.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны.
путин пытается убедить россиян, что потерь в экономике не будет
путин заявил, что российская промышленность сможет расти в условиях санкционного давления, так же как российский сельскохозяйственный сектор в 2014 году после введения западных санкций. Однако Путин не предложил конкретных мер по увеличению внутреннего производства в российской промышленности.
Российский диктатор подчеркнул необходимость того, чтобы региональные фонды промышленного развития играли более важную роль в поддержке российской промышленности, и заявил, что российскому правительству следует рассмотреть вопрос о рефинансировании региональных фондов, в том числе из федеральных резервных фондов.
"Кремлю, скорее всего, будет трудно убедить россиян в их экономических опасениях, а также создать информационные условия для затяжной войны на Украине и мобилизовать более широкую часть оборонно-промышленной базы россии", — говорится в с оообщении.
Промышленность рф
Кремль, вероятно, пытается снять ответственность за развитие российской промышленности с себя и переложить ее на региональные органы, чтобы избежать критики за ухудшение экономической ситуации в стране.
Министр финансов россии Антон Силуанов заявил, что финансовых проблем не будет, так как резервы компенсируют выпадающие нефтегазовые доходы. Однако растущая зависимость россии от использования резервов может привести к дальнейшей экономической нестабильности.
Напомним, ранее эксперты рассказали, что профицит текущего платежного баланса россии существенно сокращается, а в этом году он будет составлять 63 млрд долларов (по сравнению с 227 млрд в 2022 году) с перспективой падения.