Президент рф владимир путин

Кремль продолжает пытаться убедить российскую общественность в том, что война на Украине не приведет к значительным экономическим последствиям. Недавно президент рф владимир путин посетил Тульский завод железнодорожного машиностроения, где обсуждал экономические проблемы рабочих.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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путин заявил, что российская промышленность сможет расти в условиях санкционного давления, так же как российский сельскохозяйственный сектор в 2014 году после введения западных санкций. Однако Путин не предложил конкретных мер по увеличению внутреннего производства в российской промышленности.

Российский диктатор подчеркнул необходимость того, чтобы региональные фонды промышленного развития играли более важную роль в поддержке российской промышленности, и заявил, что российскому правительству следует рассмотреть вопрос о рефинансировании региональных фондов, в том числе из федеральных резервных фондов.

"Кремлю, скорее всего, будет трудно убедить россиян в их экономических опасениях, а также создать информационные условия для затяжной войны на Украине и мобилизовать более широкую часть оборонно-промышленной базы россии", — говорится в с оообщении.

Промышленность рф

Кремль, вероятно, пытается снять ответственность за развитие российской промышленности с себя и переложить ее на региональные органы, чтобы избежать критики за ухудшение экономической ситуации в стране.

Министр финансов россии Антон Силуанов заявил, что финансовых проблем не будет, так как резервы компенсируют выпадающие нефтегазовые доходы. Однако растущая зависимость россии от использования резервов может привести к дальнейшей экономической нестабильности.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что профицит текущего платежного баланса россии существенно сокращается, а в этом году он будет составлять 63 млрд долларов (по сравнению с 227 млрд в 2022 году) с перспективой падения.