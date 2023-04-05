Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В ISW розповіли, як путін намагається обдурити росіян, що війна не вдарить по економіці рф arrow

В ISW розповіли, як путін намагається обдурити росіян, що війна не вдарить по економіці рф

5 квітня 2023 07:32
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Президент рф володимир путін
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Кремль продовжує намагатися переконати російську громадськість у тому, що війна в Україні не призведе до значних економічних наслідків. Нещодавно президент росії володимир путін відвідав Тульський завод залізничного машинобудування, де обговорював економічні проблеми робітників.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

Читайте також:

путін намагається переконати росіян, що втрат в економіці не буде

путін заявив, що російська промисловість зможе зростати в умовах санкційного тиску, так само як російський сільськогосподарський сектор у 2014 році після запровадження західних санкцій. Однак путін не запропонував конкретних заходів щодо збільшення внутрішнього виробництва у російській промисловості.

Російський диктатор наголосив на необхідності того, щоб регіональні фонди промислового розвитку відігравали більш важливу роль у підтримці російської промисловості, і заявив, що російському уряду слід розглянути питання про рефінансування регіональних фондів, у тому числі з федеральних резервних фондів.

"Кремлю, швидше за все, буде важко переконати росіян у їхніх економічних побоюваннях, а також створити інформаційні умови для затяжної війни в Україні та мобілізувати ширшу частину оборонно-промислової бази рф", — йдеться в повідомленні.

Промисловість рф

Кремль, ймовірно, намагається зняти відповідальність за розвиток російської промисловості з себе та перекласти її на регіональні органи, щоб уникнути критики за погіршення економічної ситуації в країні.

Міністр фінансів рф Антон Силуанов заявив, що фінансових проблем не буде, оскільки резерви компенсують нафтогазові доходи, що випадають. Однак зростаюча залежність рф від використання резервів може призвести до подальшої економічної нестабільності.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, що профіцит поточного платіжного балансу росії суттєво скорочується, а цього року він становитиме 63 млрд доларів (порівняно з 227 млрд 2022 року) з перспективою падіння.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB