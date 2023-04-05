В ISW розповіли, як путін намагається обдурити росіян, що війна не вдарить по економіці рф

Президент рф володимир путін

Кремль продовжує намагатися переконати російську громадськість у тому, що війна в Україні не призведе до значних економічних наслідків. Нещодавно президент росії володимир путін відвідав Тульський завод залізничного машинобудування, де обговорював економічні проблеми робітників.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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путін заявив, що російська промисловість зможе зростати в умовах санкційного тиску, так само як російський сільськогосподарський сектор у 2014 році після запровадження західних санкцій. Однак путін не запропонував конкретних заходів щодо збільшення внутрішнього виробництва у російській промисловості.

Російський диктатор наголосив на необхідності того, щоб регіональні фонди промислового розвитку відігравали більш важливу роль у підтримці російської промисловості, і заявив, що російському уряду слід розглянути питання про рефінансування регіональних фондів, у тому числі з федеральних резервних фондів.

"Кремлю, швидше за все, буде важко переконати росіян у їхніх економічних побоюваннях, а також створити інформаційні умови для затяжної війни в Україні та мобілізувати ширшу частину оборонно-промислової бази рф", — йдеться в повідомленні.

Промисловість рф

Кремль, ймовірно, намагається зняти відповідальність за розвиток російської промисловості з себе та перекласти її на регіональні органи, щоб уникнути критики за погіршення економічної ситуації в країні.

Міністр фінансів рф Антон Силуанов заявив, що фінансових проблем не буде, оскільки резерви компенсують нафтогазові доходи, що випадають. Однак зростаюча залежність рф від використання резервів може призвести до подальшої економічної нестабільності.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, що профіцит поточного платіжного балансу росії суттєво скорочується, а цього року він становитиме 63 млрд доларів (порівняно з 227 млрд 2022 року) з перспективою падіння.