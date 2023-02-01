В Институте изучения войны рассказали, могут ли ВСУ отступить из Бахмута

В ISW рассказали, при каком условии украинские военные покинут Бахмут
Захват Бахмута российскими войсками неизбежен. Впрочем, украинские военные смогут отступить из города во избежание неоправданно высоких потерь.
Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.
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Как отмечают аналитики ISW, маловероятно, что российским войскам удастся осуществить внезапное окружение украинских войск в Бахмуте. Командование ВСУ при угрозе даст приказ об отступлении, чтобы сохранить жизнь бойцов.
В своем материале Институт ссылается на мнение командира одного из украинских подразделений, находящихся в Бахмуте. Он утверждает, что украинское военное командование совершит контролируемый выход, если будет опасность.
Кроме того, ISW упоминает в этом контексте заявление спикера Восточной группировки войск Украины Сергея Череватого. По его словам, украинские силы по-прежнему способны эффективно снабжать свои подразделения в Бахмуте. Также он заверил, что у командования есть несколько планов действий для разных сценариев развития событий вокруг Бахмута.
Также аналитики добавляют, что чиновники рф переоценивают российские военные возможности для продвижения в Донецкой области и на поле боя за короткий промежуток времени.
Напомним, 25 января Вооруженные силы Украины полностью покинули город Соледар в Донецкой области. Бойцы отступили из города, чтобы сохранить жизнь личного состава.
Ранее журналист Foreign Policy Джек Детч сообщал, что россия присылает десятки тысяч мобилизованных на укрепление позиций в Украине. Также их направляют на штурм Бахмута.