В Институте изучения войны рассказали, могут ли ВСУ отступить из Бахмута

Аналитики считают, что ВСУ успеют выйти из города в случае угрозы оцепления

Захват Бахмута российскими войсками неизбежен. Впрочем, украинские военные смогут отступить из города во избежание неоправданно высоких потерь.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

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Как отмечают аналитики ISW, маловероятно, что российским войскам удастся осуществить внезапное окружение украинских войск в Бахмуте. Командование ВСУ при угрозе даст приказ об отступлении, чтобы сохранить жизнь бойцов.

В своем материале Институт ссылается на мнение командира одного из украинских подразделений, находящихся в Бахмуте. Он утверждает, что украинское военное командование совершит контролируемый выход, если будет опасность.

Кроме того, ISW упоминает в этом контексте заявление спикера Восточной группировки войск Украины Сергея Череватого. По его словам, украинские силы по-прежнему способны эффективно снабжать свои подразделения в Бахмуте. Также он заверил, что у командования есть несколько планов действий для разных сценариев развития событий вокруг Бахмута.

Также аналитики добавляют, что чиновники рф переоценивают российские военные возможности для продвижения в Донецкой области и на поле боя за короткий промежуток времени.

Напомним, 25 января Вооруженные силы Украины полностью покинули город Соледар в Донецкой области. Бойцы отступили из города, чтобы сохранить жизнь личного состава.

Ранее журналист Foreign Policy Джек Детч сообщал, что россия присылает десятки тысяч мобилизованных на укрепление позиций в Украине. Также их направляют на штурм Бахмута.