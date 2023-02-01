В Інституті вивчення війни розповіли, чи можуть ЗСУ відступити з Бахмута

В ISW розповіли, за якої умови українські військові покинуть Бахмут
Захоплення Бахмута російськими військами не є неминучим. Втім, українські військові зможуть відступити з міста, щоб уникнути невиправдано високих втрат.
Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.
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Як зазначають аналітики ISW, наразі малоймовірно, що російським військам вдасться здійснити раптове оточення українських військ у Бахмуті. Командування ЗСУ у разі загрози дасть наказ про відступ, аби зберегти життя бійців.
У своєму матеріалі Інститут посилається на думку командира одного з українських підрозділів, що знаходяться в Бахмуті. Він стверджує, що українське військове командування здійснить контрольований вихід, якщо буде небезпека.
Окрім того, ISW згадує в цьому контексті заяву спікера Східного угруповання військ України Сергія Череватого. За його словами, українські сили як і раніше здатні ефективно забезпечувати свої підрозділи в Бахмуті. Також він запевнив, що у командування є кілька планів дій для різних сценаріїв розвитку подій навколо Бахмута.
Також аналітики додають, що російські чиновники надто переоцінюють російські військові можливості для просування в Донецькій області та на полі бою за короткий проміжок часу.
Нагадаємо, 25 січня Збройні сили України повністю залишили місто Соледар, що в Донецькій області. Бійці відступили з міста, аби зберегти життя особового складу.
Раніше журналіст Foreign Policy Джек Детч повідомляв, що росія надсилає десятки тисяч мобілізованих на зміцнення позицій в Україні. Також їх спрямовують на штурм Бахмута.