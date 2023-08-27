Взрывы в Ивано-Франковске ночью 27 августа: обстрел Запада

Взрыв в ночном городе. Фото: google.com

На фоне ракетной атаки по Украине, ночью, 27 августа, раздаются взрывы в западных областях. Так, под обстрел попал Ивано-Франковск.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Ивано-Франковске ночью 27 августа

Обновлено 05:48. В Ивано-Франковске предположительно работает ПВО. Дождемся официальной информации.

Обновлено 05:53. На фоне доразведки воздушного пространства страны воздушная тревога все еще продолжается.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что традиционно ночью, 27 августа, в Украине объявлена воздушная тревога. Ракеты угрожают всем областям, однако в настоящее время слышны повторные взрывы в Киевском регионе. До этого работали силы ПВО возле столицы.

Также мы сообщали, что ракеты ночью 27 августа маневрируют в воздушном пространстве Украины. На фоне масштабной воздушной тревоги удар произошел по Киеву, раздаются мощные взрывы.

Добавим, что Украину снова охватила опасность ракетных обстрелов ночью, 27 августа. Есть информация о сильных взрывах в Черкасской области. Воздушная тревога в стране продолжается.